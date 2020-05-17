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Под наблюдением из-за коронавируса в России остаются более 262 тысячи человек

Под наблюдением из-за коронавируса в России остаются более 262 тысячи человек

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


По данным на 16 мая в России под контролем медиков из-за коронавируса остаются 262 666 человек. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 17 мая на сайте Роспотребнадзора.

«Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 года находилось 1 013 799 человек, по состоянию на 16.05.2020 под контролем остаются 262 666 человек», — говорится в сообщении. Отмечается, что под присмотром медиков оказываются как те, кто прибывает в страну из других государств, так и те, кто контактировал с заражёнными.

В ведомстве подчеркнули, что для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах Российской Федерации организован 521 обсерватор на 48 794 места. Сейчас в них размещено 15 585 человек. Также за время пандемии в России проведено 6 916 088 тестов на COVID-19, добавили специалисты.

«В целях полной оценки ситуации вместе с мониторингом по заболеваемости сезонным гриппом и ОРВИ, Роспотребнадзор продолжает оперативное слежение за заболеваемостью внебольничными пневмониями во всех субъектах Российской Федерации, в отношении которых превышения среднемноголетних показателей не отмечено», — заверили в службе.

За последние сутки в России выявлено 9709 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в стране выявлено 281 752 заболевших. Число жертв пандемии выросло на 94 — до 2631. Полностью выздоровели 4207 человек, общее количество вылечившихся составило 67 373.

В мире, по данным Роспотребнадзора, зарегистрировано 4 716 384 подтверждённых случая COVID-19. Прирост инфицированных за сутки равен 91 992 случая или 1,99 процента.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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