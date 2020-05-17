"Поддержка тех, кто находится на передовой": в ОП указали на актуальность поручений президента

Вадим Карасев

Члены Общественной палаты РФ отметили особую актуальность и важность утвержденных президентом Владимиром Путиным дополнительных мер поддержки бизнеса, социально ориентированных НКО, семей с детьми, самозанятых граждан, работников социальных учреждений.

"В борьбе с распространением вируса главная задача максимально оперативно реагировать на вызовы и вводить необходимые меры поддержки и защиты настолько быстро, насколько это возможно. Глава государства не раз отмечал важность слаженной работы, и мы видим, что она дает результат. Предложение списать налоги, авансовые платежи по налогам и страховые взносы прозвучали на совещании Президента 4 дня назад. Отрадно видеть, что они уже вошли в список поручений, причем они адресованы не только представителям МСП, но и социально ориентированным некоммерческим организациям", - отметила секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева.

По ее словам, Общественная палата ранее направила пакет предложений по поддержке некоммерческого сектора органам исполнительной и законодательной власти. В итоге все предложения общественности услышаны.

"Огромное значение имеют также перечисленные в поручении Президента доплаты работникам социальных учреждений и выплаты медикам. Государство поддерживает тех, кто находится на передовой борьбы с пандемией. Это и есть социальное государство, работа которого имеет целью заботу о человеке", - указала член ОП.

Елена Тополева-Солдунова, председатель Комиссии Общественной палаты РФ по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО, отметила такую важную меру финансовой поддержки, как списание налогов и страховых взносов.

"Надо отметить, что, во-первых, в этот раз НКО не забыли, думаю, что здесь сказалась работа и Общественной Палаты, и всех других институтов и организаций, коммерческих и некоммерческих, которые много раз напоминали органам власти о необходимости поддержки НКО. На этот раз они не остались за бортом мер поддержки, что, конечно, очень радует. Среди других важных мер поддержки, в том числе, предложенных самими социально-ориентированными НКО, хочется отметить доплаты социальным работникам, которые, сейчас так же, как и медицинский персонал, находятся на передовой борьбы с коронавирусом, например, посменно работают в стационарных организациях социального обслуживания", - указала она.

Наталья Починок, председатель Комиссии ОП РФ по социальной политике, трудовым отношениям, взаимодействию с профсоюзами и поддержке ветеранов подчеркнула, что в условиях распространения коронавируса малый и средний бизнес переживает испытание на прочность и ответственность.

"Поручения, данные Президентом, являются необходимыми и своевременными. Учитывая, что деятельность большинства социальных предпринимателей входит в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения коронавирусной инфекции, указанные меры позволят социальным предприятиям сэкономить свои средства и направить их на выплаты заработной платы, сохранив при этом рабочие места", - уверена эксперт.

Люди, уходящие в автономную работу, оставляющие семьи на длительное время, безусловно, должны получить достойное вознаграждение за свой подвижнический труд. Об этом заявил Сергей Рыбальченко, заместитель председателя Комиссии ОП РФ по поддержке семьи, материнства и детства.

"В таких организациях врачи и социальные работники трудятся бок о бок, а младший и технический персонал обеспечивает уход и бесперебойную работу систем жизнеобеспечения. Во многих регионах сотрудники таких организаций уже получают поддержку, но не все регионы могут рассчитывать на собственные силы. Поэтому федеральная поддержка пришла своевременно. В определенной степени она является стимулом для организаций, которые находятся в зоне риска, но пока не перешли в автономный режим самоизоляции", - указал он.

Член ОП РФ нового состава, директор БФ "Старость в радость" Елизавета Олескина отметила: "Именно на плечах соцзащиты лежит весь груз помощи и ухода за пожилыми людьми и людьми с инвалидностью, всеми, кто в нашей стране зависит от посторонней помощи - а это миллионы людей с хроническими заболеваниями, старческой астенией, деменцией, психическими расстройствами, лежачие и маломобильные люди. Для них отсутствие достаточной помощи и ухода означает огромные риски и без заражения Covid-19. И это приводит к ухудшению состояния и, увы, увеличению смертности среди этих людей".

Она поддержала поручения о федеральной поддержке сотрудникам, работающим в стационарных учреждениях и выразила надежду на то, что этот шаг поможет регионам, особенно дотационным, обеспечить работу интернатов.

"Пока остается вопрос о том, как дополнительно поддержать надомные службы, которые сейчас сконцентрированы на обеспечении людей едой и лекарствами, и которым не хватает ресурса для оказания ухода и сопровождения на дому", - добавила Олескина.