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Помогавшие в борьбе с COVID-19 российские военные вернутся из Сербии

Помогавшие в борьбе с COVID-19 российские военные вернутся из Сербии
Четыре рейса из Сербии с российскими военными, помогавшими бороться с коронавирусом, планируются в воскресенье, вторая колонна уже едет на аэродром, сообщает Минобороны РФ.

Вторая колонна с военными и спецтехникой сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи по оказанию помощи Сербии в борьбе с коронавирусом, приступила к совершению марша из пункта временной дислокации в Белграде на аэродром "Батайница", сообщили в ведомстве.

На аэродроме личный состав и технику погрузят в самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России.


COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
# Россия
По материалам: ria.ru

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