Помогавшие в борьбе с COVID-19 российские военные вернутся из Сербии
Сегодня, 10:28 Лидия Мартынова
Четыре рейса из Сербии с российскими военными, помогавшими бороться с коронавирусом, планируются в воскресенье, вторая колонна уже едет на аэродром, сообщает Минобороны РФ.
Вторая колонна с военными и спецтехникой сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи по оказанию помощи Сербии в борьбе с коронавирусом, приступила к совершению марша из пункта временной дислокации в Белграде на аэродром "Батайница", сообщили в ведомстве.
На аэродроме личный состав и технику погрузят в самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России.
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По материалам: ria.ru