Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Помпео призвал Китай не вмешиваться в работу американских СМИ в Гонконге

Помпео призвал Китай не вмешиваться в работу американских СМИ в Гонконге

Помпео призвал Китай не вмешиваться в работу американских СМИ в Гонконге
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что попытка КНР вмешаться в деятельность американских СМИ в Гонконге может рассматриваться как вмешательство в его автономию и повлечь пересмотр США взгляда на соглашение с КНР по статусу Гонконга.

"Недавно мне стало известно, что китайское правительство пригрозило вмешаться в работу американских журналистов в Гонконге. Эти журналисты являются представителями свободной прессы, а не пропагандистскими кадрами, и их ценные репортажи информируют граждан Китая и весь мир", - заявил Помпео, его слова приводит пресс-служба госдепа.

"Любое решение, затрагивающее автономию и свободы Гонконга, гарантированные Китайско-Британской совместной декларацией и Основным законом, неизбежно повлияет на нашу оценку (соглашения) "Одна страна, две системы" и статуса этой территории", - подчеркнул он.

# В мире
По материалам: ria.ru

Последние новости

Названа величайшая песня в истории «Евровидения»
Названа величайшая песня в истории «Евровидения»
Нарушившие меры безопасности питерские ТЦ закрыты после двух дней работы
Нарушившие меры безопасности питерские ТЦ закрыты после двух дней
Центробанк Приднестровья спрогнозировал падение экспорта до 30 процентов
Центробанк Приднестровья спрогнозировал падение экспорта до 30
Помпео призвал Китай не вмешиваться в работу американских СМИ в Гонконге
Помпео призвал Китай не вмешиваться в работу американских СМИ в
Главный эпидемиолог Китая признал вину властей в сокрытии масштабов эпидемии
Главный эпидемиолог Китая признал вину властей в сокрытии масштабов
Хакеры заявили, что раскрывают компромат на Трампа
Хакеры заявили, что раскрывают компромат на Трампа
Трамп ответил на критику Обамы и обвинил его в некомпетентности
Трамп ответил на критику Обамы и обвинил его в некомпетентности
Число жертв COVID-19 в Британии за сутки выросло на 117 человек
Число жертв COVID-19 в Британии за сутки выросло на 117 человек
Ширан и Рэдклифф вошли в топ-10 самых богатых молодых жителей Британии
Ширан и Рэдклифф вошли в топ-10 самых богатых молодых жителей Британии
Ягудин раскритиковал Первый канал за "чушь" в эфире
Ягудин раскритиковал Первый канал за "чушь" в эфире
В Москве умерли еще 77 человек с коронавирусом
В Москве умерли еще 77 человек с коронавирусом
Собчак обратилась к Трампу и нашла работу автору поста о победе США над нацизмом
Собчак обратилась к Трампу и нашла работу автору поста о победе США

Топ на сегодня

ВОЗ: Случаи заражения Covid-19 через касание поверхностей не известны
ВОЗ: Случаи заражения Covid-19 через касание поверхностей не известны
В России ликвидировали 25 лесных пожаров за сутки
В России ликвидировали 25 лесных пожаров за сутки
Иран потребовал от США не вмешиваться в поставки топлива Венесуэле
Иран потребовал от США не вмешиваться в поставки топлива Венесуэле
Турция перезапустит туризм: министр назвал приоритетные направления
Турция перезапустит туризм: министр назвал приоритетные направления
Не сойдет с рук. Трамп захотел расплаты от Демпартии за "российский след"
Не сойдет с рук. Трамп захотел расплаты от Демпартии за "российский

Еще по теме

Помпео призвал Иран освободить граждан США
Госсекретарь США поддержал проведение выборов в Ливии весной
МИД Китая призвал Канаду не вмешиваться в дела Гонконга
Госдеп отказался высылать американских дипломатов из Венесуэлы