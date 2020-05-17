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Попова заявила о стабилизации ситуации с коронавирусом в России

Попова заявила о стабилизации ситуации с коронавирусом в России

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


В России на сегодняшний день рост распространения коронавируса нового типа остановлен, по всей стране отмечается стабилизация, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Тот уровень стабильности, которого мы все ждали, мы к нему двигались. Я бы сказала, что мы остановили рост на сегодняшний день», — сказала Попова в эфире телеканала «Россия-24».

По оценке главы Роспотребнадзора, на сегодняшний день «безусловно» рост остановлен, так как день ото дня прироста уже практически нет.

«Стабилизация отмечается по всей стране, все регионы добились того, что ситуация стабилизируется, и это, конечно, результат такого бережного отношения к своему здоровью», — добавила Анна Попова.

Ранее Попова говорила, что ситуация с коронавирусом нового типа в России станет нормальной, когда за сутки не будут выявлять ни одного заражённого. «Ноль», — сказала тогда она, отвечая на вопрос о том, сколько в сутки должно быть выявлено заразившихся, чтобы ситуация с коронавирусом стала нормальной. При этом на совещании с президентом Владимиром Путиным она подчёркивала, что вместе с тем сегодня успокаиваться и ослаблять все режимы одномоментно нельзя.

За последние сутки в России выявлено 9709 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили ранее в оперативном штабе по борьбе с инфекцией. Отмечается, что у 42,4 процента заболевших нет клинических проявлений болезни. Всего в стране выявлено 281 752 заражённых.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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