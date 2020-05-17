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Повторение пройденного. В центре Кишинева началась акция протеста

Повторение пройденного. В центре Кишинева началась акция протеста
В центре Кишинева около двухсот ветеранов приднестровского конфликта вышли на протест, требуя отставки власти, сообщило РИА Новости.

По данным агентства, ветераны недовольны тем, что правительство не предоставило им социальные льготы, которые обещало выделить после аналогичных протестов в марте этого года.


"Требуем отставки правительства (премьера Иона, – ред.) Кику и создания профессионального кабинета министров, немедленной отставки Зинаиды Гречаной с должности председателя парламента, немедленной отставки Игоря Додона с должности президента", – говорится в резолюции митинга, которая была зачитана со сцены.

В полиции указали, что около двухсот митингующих нарушили требование о соблюдении социальной дистанции, из-за чего они могут быть оштрафованы.


сообщило, что Конституционный суд Молдавии приостановил получение кредита от России.
# Экономика
По материалам: ria.ru

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