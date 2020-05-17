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Преподаватель филфака МГУ признался, что у него были романы со студентками, и сообщил об уходе из вуза

Преподаватель филфака МГУ признался, что у него были романы со студентками, и сообщил об уходе из вуза

Открытое письмо студентов, аспирантов и преподавателей МГУ им. М.В. Ломоносова к руководству вуза, в котором они просили принять меры против харассмента в университете, принесло первые плоды. Так, преподаватель филологического факультета Сергей Князев признался, что у него были отношения со студентками (но отметил, что считал их добровольными), и сообщил, что собирается уволиться из вуза.

Я хочу сказать, что отношения со студентами у меня были. Я всегда считал, что они были добровольными. Я сознательно никогда не пользовался своим служебным положением ни в каких целях, в частности, не использовал его для принуждения к чему бы то ни было. Я понимаю, что некоторые мои высказывания могли быть интерпретированы таким образом, каким они сейчас интерпретируются, хотя и не содержали этого смысла. Мое твердое убеждение заключается в том, что нельзя сознательно причинять людям вред, и я всегда старался ему следовать. Мне очень, очень и очень жаль, если мои поступки все же привели к тому, что кто-то от них пострадал. Я искренне сожалею и приношу свои извинения,

— пишет он в своем фейсбуке.


Сергей Князев

Князев добавил, что доработает на факультете до конца текущего триместра, однако "свое будущее пребывание в МГУ в нынешней роли" считает невозможным.

В комментариях под постом бывшие студенты и выпускники вуза оказали Князеву огромную поддержку и поблагодарили его за полученные знания, назвав его "достойнейшим преподавателем".

Сергей Владимирович! Я никогда не сомневалась и не усомнюсь в Вашей добропорядочности. Не знаю, кто может быть лучше Вас. Очень огорчена и всем сердцем на Вашей стороне. Вы потрясающий преподаватель. Это ужасно, что Вам приходится оправдываться перед всеми в Вашей личной жизни. Сергей Владимирович, мое Вам уважение и восхищение как преподавателем и человеком! Лучшего научного руководителя на нашем филфаке не найти. Более терпеливого и адекватного преподавателя трудно представить. Не нужно никуда уходить, Вы и филфак неразделимы! Без Вас на факультете станет очень скучно и грустно, и трудно это все представить! Не сдавайтесь! Не нужно принимать поспешных решений!

— поддержали его студенты.


Напомним, что несколько дней назад студенческий журнал DOXA опубликовал анонимные истории студенток филфака МГУ, которые рассказали о харассменте со стороны преподавателей. На эту публикацию в своем посте, к слову, Князев сослался, заявив, что история, рассказанная одной из студенток (в которой он, по всей видимости, узнал себя), на самом деле неправда.
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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