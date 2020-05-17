Природа, бег и утренняя рыбалка – будни любовницы Сергея Жигунова на самоизоляции

Лидия Мартынова

В конце апреля стало известно, что актер ушел от жены и закрутил роман с журналистом Викторией Ворожбит. Вместе с новой избранницей Жигунов самоизолировался а загородном доме, однако разглашать подробности отношений «гардемарин» не спешит.

Внимательные поклонники догадались, что пара давно живет вместе по схожим снимкам в социальных сетях. А чуть позже Сергей Жигунов подтвердил расставание с женой. По словам актера, с экс-возлюбленной они разошлись мирно — без дележа имущества и денег. Теперь же артист полностью погрузился в новые отношения. Хотя, о последних событиях с карантина скорее рассказывает Ворожбит, нежели ее избранник.

Так, Виктория призналась подписчикам, что получает огромное удовольствие от того, что находится на природе. Журналист с пользой проводит время на участке и иногда выходит погулять за пределы дома. А сегодня утром она даже отправилась удить рыбу.

«Рыбалка в пять часов утра — удовольствие сомнительное. Зато в девять ты уже пропитан свежим воздухом от кроссовок до кончика капюшона, обласкан утренним солнцем и совершенно свободен», — призналась Ворожбит, добавив, что сразу после этого предпочитает поспать.

Кроме того, любовница Жигунова не забывает о занятиях спортом. Регулярно по вечерам Ворожбит занимается бегом. Виктория отмечает, что с каждым днем видит все больше единомышленников, увлеченных спортом, что несомненно радует. Однако сама она любит тренироваться в одиночестве. «С наступлением карантина количество бегунов резко возросло. А у вечерней пробежки, определенно, есть бонусы — пустые дороги, розовое небо и тишина», — уверяет женщина.

Успевает журналист заниматься и работой, правда, делает это преимущественно на свежем воздухе. Там же, на летней веранде, Ворожбит предпочитает завтракать. «Для меня лично ничего не изменилось — как сидели дома, так и сидим, дистанционный режим продолжается. Поэтому сохраняем спокойствие и стараемся не толстеть», — обратилась к поклонникам Виктория.

Напомним, что избранницу актера постоянно сравнивают с его бывшей пассией — Анастасией Заворотнюк. Говорят, что Ворожбит специально копирует внешность «прекрасной няни», чтобы нравится Жигунову. Тем не менее, когда Сергей встречался с Анастасией — роман продлился недолго. Жигунов быстро осознал ошибку и вернулся к супруге. Теперь же, судя по всему, «гардемарин» настроен серьезно.

Фото: Legion-Media, Instagram