Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Природа, бег и утренняя рыбалка – будни любовницы Сергея Жигунова на самоизоляции

Природа, бег и утренняя рыбалка – будни любовницы Сергея Жигунова на самоизоляции

Природа, бег и утренняя рыбалка – будни любовницы Сергея Жигунова на самоизоляции
В конце апреля стало известно, что актер ушел от жены и закрутил роман с журналистом Викторией Ворожбит. Вместе с новой избранницей Жигунов самоизолировался а загородном доме, однако разглашать подробности отношений «гардемарин» не спешит.

Внимательные поклонники догадались, что пара давно живет вместе по схожим снимкам в социальных сетях. А чуть позже Сергей Жигунов подтвердил расставание с женой. По словам актера, с экс-возлюбленной они разошлись мирно — без дележа имущества и денег. Теперь же артист полностью погрузился в новые отношения. Хотя, о последних событиях с карантина скорее рассказывает Ворожбит, нежели ее избранник.

Так, Виктория призналась подписчикам, что получает огромное удовольствие от того, что находится на природе. Журналист с пользой проводит время на участке и иногда выходит погулять за пределы дома. А сегодня утром она даже отправилась удить рыбу.

«Рыбалка в пять часов утра — удовольствие сомнительное. Зато в девять ты уже пропитан свежим воздухом от кроссовок до кончика капюшона, обласкан утренним солнцем и совершенно свободен», — призналась Ворожбит, добавив, что сразу после этого предпочитает поспать.

Кроме того, любовница Жигунова не забывает о занятиях спортом. Регулярно по вечерам Ворожбит занимается бегом. Виктория отмечает, что с каждым днем видит все больше единомышленников, увлеченных спортом, что несомненно радует. Однако сама она любит тренироваться в одиночестве. «С наступлением карантина количество бегунов резко возросло. А у вечерней пробежки, определенно, есть бонусы — пустые дороги, розовое небо и тишина», — уверяет женщина. 

Успевает журналист заниматься и работой, правда, делает это преимущественно на свежем воздухе. Там же, на летней веранде, Ворожбит предпочитает завтракать. «Для меня лично ничего не изменилось — как сидели дома, так и сидим, дистанционный режим продолжается. Поэтому сохраняем спокойствие и стараемся не толстеть», — обратилась к поклонникам Виктория. 

Напомним, что избранницу актера постоянно сравнивают с его бывшей пассией — Анастасией Заворотнюк. Говорят, что Ворожбит специально копирует внешность «прекрасной няни», чтобы нравится Жигунову. Тем не менее, когда Сергей встречался с Анастасией — роман продлился недолго. Жигунов быстро осознал ошибку и вернулся к супруге. Теперь же, судя по всему, «гардемарин» настроен серьезно.

Фото: Legion-Media, Instagram

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

Последние новости

"Поддержка тех, кто находится на передовой": в ОП указали на актуальность поручений президента
"Поддержка тех, кто находится на передовой": в ОП указали на
Путин сообщил, что Россия является отдельной цивилизацией
Путин сообщил, что Россия является отдельной цивилизацией
Проверками выплат медикам в регионах занялись следователи и прокуроры
Проверками выплат медикам в регионах занялись следователи и прокуроры
Любовь Успенская: «Прошу Бога, чтобы дочь забыла, что я ее мать»
Любовь Успенская: «Прошу Бога, чтобы дочь забыла, что я ее мать»
СМИ: Сбербанк займется производством вакцины от коронавируса
СМИ: Сбербанк займется производством вакцины от коронавируса
Природа, бег и утренняя рыбалка – будни любовницы Сергея Жигунова на самоизоляции
Природа, бег и утренняя рыбалка – будни любовницы Сергея Жигунова на
МВФ назвал сроки восстановления мировой экономики
МВФ назвал сроки восстановления мировой экономики
Бывший телохранитель рассказал о капризах Канье Уэста
Бывший телохранитель рассказал о капризах Канье Уэста
Путин поздравил президента Казахстана с днем рождения
Путин поздравил президента Казахстана с днем рождения
Внучка Муссолини отреагировала на исключение из санкционного списка Украины
Внучка Муссолини отреагировала на исключение из санкционного списка
Туркмения продлила отмену всех международных авиарейсов до 20 июня
Туркмения продлила отмену всех международных авиарейсов до 20 июня
МЧС Абхазии провело дезинфекцию территории на границе с Россией
МЧС Абхазии провело дезинфекцию территории на границе с Россией

Топ на сегодня

В ОАЭ опровергли гибель главы МИД арабской монархии
В ОАЭ опровергли гибель главы МИД арабской монархии
В России ликвидировали 25 лесных пожаров за сутки
В России ликвидировали 25 лесных пожаров за сутки
ВОЗ: Случаи заражения Covid-19 через касание поверхностей не известны
ВОЗ: Случаи заражения Covid-19 через касание поверхностей не известны
Иран потребовал от США не вмешиваться в поставки топлива Венесуэле
Иран потребовал от США не вмешиваться в поставки топлива Венесуэле
В Дагестане умер еще один ветеран Великой Отечественной войны
В Дагестане умер еще один ветеран Великой Отечественной войны

Еще по теме

Сергей Жигунов подтвердил расставание с женой
Сергей Жигунов живет в усадьбе с копией Анастасии Заворотнюк
Новая возлюбленная Сергея Жигунова распродает вещи, чтобы оплатить долги
Петр Федоров ушел от гражданской жены и закрутил роман с моделью