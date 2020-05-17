Призыв запретить Соловьеву въезд в Италию поддержали более 200 тысяч человек

Вадим Карасев

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Петицию с призывом запретить телеведущему Владимиру Соловьеву въезд в Европу и США на сайте Change.org поддержали более 200 тысяч человек. Автором обращения к министру внутренних дел Италии Лучане Ламорджезе выступил православный священник-эмигрант отец Сергий (Sergios K-nidis).

Петиция появилась в сети в октябре 2019 года. «Этот человек [Владимир Соловьев] с его агрессивной риторикой заставил многих молодых людей вступить в ряды частных военных подразделений и вести братоубийственную войну в таких странах, как Украина и Сирия. Многие из этих людей потеряли свои жизни и забрали жизни других», — говорится в тексте.

Автор добавил, что Соловьев, будучи сотрудником российской государственной телерадиокомпании, оскорбляет россиян и усиливает военную риторику. Кроме того, заявления журналиста полны ксенофобии и экстремизма и остаются безнаказанными, отметил он. «На деньги, полученные от пропаганды, купил две виллы возле озера Комо и хочет поселиться там», — подчеркнул отец Сергий.

Он призвал министра МВД Италии лишить Соловьева возможности въехать в страну и нанести ущерб ее обществу. «Пожалуйста, внесите в "список Магнитского" имя Владимира Соловьева и запретите ему въезд в США и страны Евросоюза», — заключено в петиции.

О первой вилле телеведущего на озере Комо в Италии стало известно в 2017 году. Вторая, стоимостью свыше миллиона евро, была обнаружена в январе 2019 года. Телеведущий заявлял, что никогда не скрывал своего богатства и что приобрел недвижимость в Италии, поскольку «она дешевле, чем на Рублевке».