Профессор из США спрогнозировал рост разводов из-за пандемии COVID-19

Анастасия Иванова

Пандемия коронавируса может обернуться ростом числа разводов на фоне увеличения рождаемости, прогнозирует профессор университета Невады в Лас-Вегасе Кэтрин Хэртлайн (Katherine Hertlein).

"Мы наблюдаем рост количества обращений к ресурсам, необходимым в ситуации семейного насилия, что может свидетельствовать об увеличении числа конфликтов. В то же время, могут быть пары, у которых сейчас есть возможность проводить друг с другом больше времени, и между ними происходит больше телесной близости", - прокомментировала для РИА Новости ситуацию профессор, лицензированный специалист по вопросам брака и семьи. Отвечая на дилемму о том, приведет ли карантин к большему числу детей или разводов, специалист сказала: "Думаю, мы увидим рост обоих".

По ее мнению, экономические сложности, с которыми в результате эпидемии сталкиваются многие американцы, вряд ли окажут негативное влияние на рождаемость. "Несмотря на экономические сложности, думаю, мы увидим рост рождаемости", - считает эксперт. По ее словам, в нынешней ситуации "расстояние имеет значение" и превалирует над экономическими условиями. "Расстояние имеет значение и в случае, когда пары проводят вместе больше времени, это также дает больше возможности для телесного контакта", - подчеркивает специалист.