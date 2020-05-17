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Проверками выплат медикам в регионах занялись следователи и прокуроры

Проверками выплат медикам в регионах занялись следователи и прокуроры

Следственный комитет (СК) России начал проверку по факту задержки стимулирующих выплат медикам, борющимся с коронавирусом, более чем в 10 регионах. Как сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, проверки проводятся во Владимирской, Иркутской, Кемеровской, Новгородской, Новосибирской, Орловской, Рязанской областях, а также в Краснодарском крае, Кабардино-Балкарии и ряде других регионов.

Генпрокуратура России уже нашла нарушения в Пермском крае. Там применили неверный порядок расчета «коронавирусных» надбавок сотрудникам в четырех больницах. Как говорится в сообщении, опубликованном на сайте Генпрокуратуры России в воскресенье, 17 мая, министр здравоохранения региона должен незамедлительно доначислить выплаты.

«Проверки в больницах продолжаются», — отмечается в сообщении Генпрокуратуры.

В частности, прокуроры проверяют информацию, которая была размещена в интернете, о возможных нарушениях прав медицинских работников государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская больница Соликамска Пермского края». При наличии оснований по результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

Как сообщало ИА Newstes, на проблему задержки компенсаций 15 мая обратил президент России Владимир Путин. К 9 мая выплаты произвели только в 56 регионах, деньги получили меньше половины медиков. Президент потребовал платить надбавки в полном объеме за сам факт работы, а не за отработанные часы.

В субботу правительство утвердило новые правила выплаты компенсаций, которые будут начисляться исходя из самого факта работы с коронавирусом и без привязки ко времени. По новым правилам стимулирующие выплаты будут также полагаться водителям автомобилей скорой помощи, которые являются сотрудниками работающих на аутсорсинге транспортных компаний.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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