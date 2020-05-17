Путин поздравил президента Казахстана с днем рождения

Анастасия Иванова

резидент РФ Владимир Путин поздравил своего казахстанского коллегу Касым-Жомарта Токаева с днем рождения, сообщает пресс-служба Кремля.





"В ходе телефонного разговора Владимир Путин тепло поздравил президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева с днем рождения", – говорится в распространенном сообщении.

В ходе телефонного разговора лидеры государств также обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, добавили в пресс-службе.

сообщило, что Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев обсудили шаги по предотвращению распространения коронавируса и условились наращивать взаимодействие в борьбе с инфекцией.