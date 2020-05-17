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Путин поздравил с днем рождения президента Казахстана Токаева

Путин поздравил с днем рождения президента Казахстана Токаева
Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым поздравил его с днем рождения и обсудил двусторонние вопросы, сообщила пресс-служба Кремля.

"В ходе телефонного разговора президент РФ Владимир Путин тепло поздравил президента республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева с днем рождения. Затронуты актуальные вопросы двусторонней повестки дня", - говорится в сообщении.

Ранее президент РФ направил Токаеву поздравительную телеграмму.

# Политика
По материалам: ria.ru

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