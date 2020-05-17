Путин сообщил, что Россия является отдельной цивилизацией

Анастасия Иванова

Президент РФ Владимир Путин призвал обращать внимание на достижения других стран в сфере высоких технологий, но не забывать и о собственной базе и использовать ее конкурентные преимущества.

«Россия — это не просто страна, это действительно отдельная цивилизация:это многонациональная страна с большим количеством традиций, культур, вероисповеданий», — заявил Владимир Путин в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

По словам главы государства, «если мы хотим сохранить цивилизацию, мы, конечно, должны делать упор именно на высокие технологии и на будущее развитие». Он также подчеркнул, что новые технологии уже меняют мир.

«Искусственный интеллект, беспилотная техника, генетика, медицина, образование — все это будет той базой, на которой будет развиваться страна», — заявил Путин.