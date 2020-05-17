Раскрыты подробности выхода Подмосковья из режима ограничений

Вадим Карасев

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил о частичном выходе Подмосковья из режима ограничений. Он раскрыл подробности снятия ряда запретов в Instagram.

Отмечается, что с 18 мая в области начнут работать промышленные предприятия, а также возобновится бюджетное, жилое и коммерческое строительство и работы на объектах ЖКХ. «Мы запускаем те отрасли, где это сделать относительно легко, где можно ограничить близкий контакт между людьми и нет работы с посетителями», — объяснил Воробьев.

По словам губернатора, положение дел в области «по-прежнему непростое». «У нас в Подмосковье больше 25 активных очагов, количество контактных в них — более трех тысяч человек. Это очень много, вызывает тревогу и требует четкой работы от нашего здрава [Министерства здравоохранения]. Поэтому другие ограничения пока не снимаем», — подчеркнул он.

В области продолжит действовать система электронных пропусков. «Непродовольственная торговля, в том числе стройматериалами, остается в дистанционном формате», — добавил Воробьев.

Он также пообещал, что все медики региона получат положенные доплаты, для контроля будет организована специальная комиссия.

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Московская область находится на втором месте по распространению коронавируса. По последним данным, там зафиксировано свыше 26 тысяч случаев заражения. Скончались 262 человека, выздоровели — 2724.