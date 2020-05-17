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Развода не будет? Оксана Самойлова и Джиган с детьми весело проводят время на карантине

Развода не будет? Оксана Самойлова и Джиган с детьми весело проводят время на карантине

Пользователи сети продолжают с интересом наблюдать за перипетиями в отношениях 32-летней Оксаны Самойловой и 34-летнего Джигана. Изучив последние публикации в инстаграме супругов, поклонники вообще сделали вывод, что те передумали разводиться.

Звездная пара уже несколько дней публикует фото и видео из загородного дома, при этом сняты они примерно в одно время и в одной локации. Вчера Оксана показывала подписчикам в сторис, как сама подстригла трехмесячного сына Давида, через несколько часов после этого сторис с малышом появилась уже у Джигана.


Фото из инстаграма Оксаны Самойловой


Фото из инстаграма Джигана

Сегодня супруги в очередной раз подогрели слухи о своем воссоединении. Они практически одновременно опубликовали в сторис видео со средней дочерью Леей — ролики были сняты в одно и то же время только с разного ракурса, при этом на видео Джигана отчетливо слышится голос Оксаны.


Фото из инстаграма Джигана
Фото из инстаграма Оксаны Самойловой

Следом рэпер опубликовал фотожабу, сделанную пабликом программы "Вечерний Ургант", — на ней Джиган предстает в образе героя известной картины Ильи Репина "Не ждали".

Оксана Самойлова и ее муж Джиган вместе уехали на дачу и тем самым привели фанатов в восторг! Пара публикует в соцсетях одинаковые видеоролики, в которых супруги мило переговариваются за кадром. Возвращение Джигана домой нашло отражение в русской живописи,

— была подписана картинка, которую Джиган счел забавной.


При этом на самоизоляции скандально прославившийся рэпер успевает не только проводить время с женой и детьми, но и записывать новые треки. Так, вчера он вместе с коллегами Тимати и ST работал на домашней студии над созданием новой композиции.

Кстати, в одном из недавних прямых эфиров с Тимати Джиган не только подтвердил, что неадекватно вел себя последние месяцы из-за употребления наркотиков, но и признался, что семья очень поддерживает его в этот период:

Да нормально все. Сейчас все хорошо... Родные тоже переживали. Ты знаешь, что у меня четверо детей, прекрасная жена. Кто, как не она, подал мне руку помощи. Кто, как не моя жена, спас меня,

— сказал Джиган.


Джиган

Теперь интернет-пользователи окончательно запутались, что же именно происходит в отношениях Джигана и Оксаны Самойловой, ведь совсем недавно она официально подала на развод с рэпером. Одни убеждены, что даже после расставания пара решила просто сохранить нормальные отношения, другие надеются, что они наконец помирились и передумали разводиться, а третьи считают, что весь семейный скандал, вынесенный на публику, изначально был хайпом с целью привлечь к себе внимание и заработать денег. Как бы там ни было, сама Оксана пока хранит молчание и лишь делится с подписчиками милыми семейными фото и видео.


Оксана Самойлова с сыном Давидом


Джиган с сыном Давидом
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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