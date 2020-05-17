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Рэпер Тимати выпустил новый трек Loco и клип на него

Рэпер Тимати выпустил новый трек Loco и клип на него
Рэпер Тимати (Тимур Юнусов) представил в Сети новый танцевальный трек Loco, записанный на испанском и русском языке, а также показал клип на него.

Музыкант танцует на улицах ночного города, на фоне дорогих спорткаров, в студии, освещенной красочными неоновыми лампами, и рассказывает о загадочной сеньорите.


рассказал о том, что впервые попробует спеть на испанской языке. По его словам, эту идею предложила дочь Алиса.

"Я испанский не знаю и песен на нем не пою. Но что не сделаешь для любимой дочери. Я написал несколько строчек, мы перевели их на испанский. Попробую записать отрывок этой песни. Надеюсь, вам понравится", — объяснил тогда Тимати.

Новая работа понравилась пользователям, о чем они написали в комментариях: "Классная песня и клип. Молодец", "Это топ", "Прикольно", "Долго я этого ждал".

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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Рэпер Тимати выпустил новый трек Loco и клип на него
Рэпер Тимати выпустил новый трек Loco и клип на него

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