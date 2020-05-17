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Рогозин капитулировал перед "супер-пупер-ракетой" Трампа

Рогозин капитулировал перед "супер-пупер-ракетой" Трампа

Гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа, анонсировавшего создание американской ракеты в 17 раз быстрее существующих.

"Нет, ну против супер-пупер-ракеты нам ловить нечего. Сдаемся!" — написал Рогозин в Twitter.

Трамп объявил о разработке в США самой быстрой в мире ракеты.

"Я называю это супер-пупер-ракетой. И я слышал, что она в 17 раз быстрее самой быстрой ракеты, которая сейчас есть в наличии", — сказал глава Белого дома.

По его словам, американская разработка по скорости будет более чем в 2 раза превосходить ракеты, создаваемые в США и Китае.

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По материалам: uposters.ru

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