«Росатом» готовится к запуску первого блока Белорусской АЭС

Алексей Вольцев

Несмотря на пандемию коронавируса, госкорпорация «Росатом» продолжает подготовку Белорусской АЭС. О скором запуске первого блока заявил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев.

«Из ярких производственных достижений отмечу состоявшийся 5 мая завоз свежего ядерного топлива в Беларусь. Рассчитываем, что в ближайшее время выйдем на этап физического пуска первого блока этой станции», — сказал глава «Росатома» в видеобращении к сотрудникам отрасли. Он отметил, что госкорпорация продолжает работать в условиях пандемии. «Белоруссия у нас вообще в особом приоритете. Братская нам страна, и мы максимально идем на встречу пожеланиям наших партнеров, в частности, организовали в сотрудничестве с ФМБА отдельную лабораторию для обработки тестов на коронавирус. Совместно с белорусскими коллегами ведем постоянное тестирование работников», — сказал Алексей Лихачев.

Как сообщало ИА Newstes , на прошлой неделе президент Литвы Гитанас Науседа попросил главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен добиться, чтобы Белоруссия обеспечила выполнение требований ЕС по стресс-тестам до запуска электростанции для гарантии безопасности граждан Евросоюза. При этом он сообщил о своей обеспокоенности, что «без устранения очень серьезных проблем безопасности АЭС» на площадку доставлено ядерное топливо для его загрузки в ближайшее время.

Заместитель министра энергетики Белоруссии Михаил Михадюк заявил, что в позиции Литвы, кроме политики, ничего нет. «Мы знаем, что литовская сторона в свое время тоже инициировала строительство новой атомной электростанции. К сожалению, им по различным причинам не удалось реализовать этот проект. Сегодня ряд стран Европейского союза выбрал и уже приступил к реализации проектов, аналогичных тому, который реализуем мы. Поэтому говорить об угрозе ядерной безопасности, наверное, неправильно. Безопасность сооружаемой АЭС на разных стадиях реализации проекта для нас является главным приоритетом, что неоднократно подтверждалось экспертами МАГАТЭ и Всемирной ассоциацией операторов атомных электростанций. Мы сегодня в этом заинтересованы больше всех наших соседей. Мы пережили чернобыльскую трагедию и понимаем, что это такое», — сказал Михаил Михадюк.

Напомним, предприятие «Росатома» ведет на выделенный Россией Белоруссии кредит строительство АЭС рядом с городом Островцом в Гродненской области. Станция будет состоять из двух энергоблоков ВВЭР-1200 мощностью 1200 МВт каждый. Изначально планировалось запустить АЭС в 2019 году, однако позже сроки перенесли на 2020 год.