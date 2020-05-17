Россия обжаловала штраф по делу ЮКОСа на 57 миллиардов долларов

Вадим Карасев

Фото: Дмитрий Ловецкий / AP

Министерство юстиции России обжаловало решение Апелляционного суда Гааги, который выписал штраф по делу о выплате акционерам ЮКОСа в размере 57 миллиардов долларов с учетом пени, говорится на сайте ведомства.

В сообщении указано, что российская сторона считает выводы суда неправомерными и необоснованными, поскольку тот пренебрег многочисленными аргументами, которые разбиты на четыре пункта.

Авторы жалобы указали, что истцы, добившиеся положительного решения, нарушали правила антикоррупционного и «антиотмывочного» регулирования, в частности, получили контроль над активами с помощью сговора, фиктивных торгов и подкупа должностных лиц. При этом они уклонялись от уплаты налогов и выводили деньги за рубеж.

Также сказано, что оценка истцов как иностранных инвесторов не соответствует действительности, потому что на самом деле эти подставные компании действуют в интересах российских граждан

В качестве других аргументов использовано отсутствие согласия России на подобное арбитражное разбирательство и позиция Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), который отверг обвинения в «политической мотивации» и «репрессивном характере» налоговых мер, предпринятых в отношении ЮКОСа.

Минюст пообещал последовательно отстаивать позицию России по этому делу как в кассационной инстанции Нидерландов, так и в других юрисдикциях.

Ранее стало известно, что одним из поводом для Апелляционного суда Гааги принять решение не в пользу России стала ее позиция по Крыму, зафиксированная в международных договорах. Они позволили установить, что Москва полностью принимает положения Договора к Энергетической хартии (ДЭХ), среди которых есть и «безусловное согласие» на передачу дела в международный арбитраж.