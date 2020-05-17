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Россиянам объяснили правила подготовки к тесту на коронавирус

Россиянам объяснили правила подготовки к тесту на коронавирусФото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Руководитель группы медицинской экспертизы «Инвитро» Татьяна Панкратова рассказала, как правильно готовиться к сдаче теста на антитела к коронавирусу. Об этом сообщает «Пятый канал».

По ее словам, тест выявляет антитела, которые организм вырабатывает в случае заражения коронавирусом. Для этого берется кровь из вены, которую нужно сдавать утром натощак. Результаты будут готовы примерно через два-три дня.

Панкратова отметила, что сдать тест можно как в частной клинике, так и в обычной поликлинике. Эксперт посоветовала обращаться в поликлинику тем, у кого наблюдаются симптомы ОРВИ.

Накануне американские ученые из биофармацевтической компании Sorrento Therapeutics обнаружили антитело, которое, согласно их заявлению, на 100 процентов блокирует коронавирус.

Ранее директор Института молекулярной биологии Александр Макаров рассказал о том, что созданный в России тест на выявление антител к коронавирусу SARS-CoV-2 стал одним из лучших в мире по результатам испытаний.

По последним данным, в России сделано свыше шести миллионов тестов на коронавирус. Общее число зараженных превысило 272 тысячи, число выздоровевших составило свыше 63 тысяч. Скончались 2537 человек.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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