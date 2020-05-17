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Российскому Sukhoi SuperJet 100 предрекли успех после пандемии коронавируса

Российскому Sukhoi SuperJet 100 предрекли успех после пандемии коронавирусаФото: Илья Питалев / РИА Новости

Sukhoi SuperJet 100 (SSJ100) имеет хорошие шансы проявить себя после пандемии коронавируса. Успех российскому самолету предрек вице-премьер России Юрий Борисов в эфире телеканала «Россия 1», пишет РИА Новости.

«Практика возобновления авиаперевозок, которую мы наблюдаем в Китае, в Мексике, говорит о том, что самолеты этого типа наиболее востребованы. Поэтому у "Суперджета" серьезные и хорошие шансы сейчас проявить себя на рынке», — сказал он.

Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на источники сообщила, что десяткам никому не нужных российских самолетов Sukhoi SuperJet 100 (SSJ100) нашли место — «Ростех» намерен поставить около 60 лайнеров, на которые не могут найти покупателей, авиакомпании Red Wings.

Мировую авиаотрасль в 2020 году накрыл масштабный кризис из-за пандемии коронавируса и падения спроса на услуги перевозчиков. Однако спроса на российские борты не было и до начала эпидемии. Так, в феврале сообщалось, что на 2020 год Россия не получила ни одного заказа на SSJ100.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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