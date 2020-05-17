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Россию обвинили в рождении "теорий заговора"

Россию обвинили в рождении "теорий заговора"

Члены Еврокомиссии усмотрели в действиях России ни много ни мало, распространение теорий заговора.

Об этом официально заявил представитель организации Питер Стано на страницах Bild am Sonntag. Он также обвинил российские власти в распространении дезинформации о заболеваемости COVID-19 в Европе. По его словам, наблюдения указывают на то, что близкие к Кремлю источники, в том числе и СМИ занимаются распространением "теорий заговора" и неверной информации о состоянии течения пандемии в Европе.

Стано уверяет, что такая ситуация принесет существенные последствия для состояния европейского здравоохранения, передает его слова РИА Новости.

Стоит отметить, что конкретики в данном заявлении не имеется, о чем не раз убеждали Белый дом российские политики. Такие заявления с высоких трибун можно сравнить с заявлениями конспирологов о летающих тарелочках и приближающейся Нибиру.

# Политика / Главные новости
По материалам: u-f.ru

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