Россию обвинили в рождении "теорий заговора"

Вадим Карасев

Члены Еврокомиссии усмотрели в действиях России ни много ни мало, распространение теорий заговора.

Об этом официально заявил представитель организации Питер Стано на страницах Bild am Sonntag. Он также обвинил российские власти в распространении дезинформации о заболеваемости COVID-19 в Европе. По его словам, наблюдения указывают на то, что близкие к Кремлю источники, в том числе и СМИ занимаются распространением "теорий заговора" и неверной информации о состоянии течения пандемии в Европе.

Стано уверяет, что такая ситуация принесет существенные последствия для состояния европейского здравоохранения, передает его слова РИА Новости.

Стоит отметить, что конкретики в данном заявлении не имеется, о чем не раз убеждали Белый дом российские политики. Такие заявления с высоких трибун можно сравнить с заявлениями конспирологов о летающих тарелочках и приближающейся Нибиру.