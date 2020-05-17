Рост цен на нефть оказался опасным для мира

Вадим Карасев

Фото: Reuters

Хрупкий нефтяной мир, достигнутый после завершения ценовой войны и восстановления соглашения ОПЕК+, окажется под угрозой, как только цена на сырье достигнет критического уровня в 40 долларов за баррель. Об этом предупредили аналитики агентства IHS Markit.

Снижение спроса на нефть весной 2020 года на фоне пандемии коронавируса, развал первой сделки ОПЕК+ Россией и Саудовской Аравией в марте и последовавшая за этим ценовая война между Москвой и Эр-Риядом резко обвалили стоимость сырья. В апреле сделка между нефтяными державами была восстановлена, однако образовавшийся на рынке избыток дешевой нефти и возникший из-за этого дефицит мест в хранилищах продолжили оказывать давление на котировки. В результате в апреле стоимость нефти краткосрочно даже опускалась до отрицательных значений.

Из-за низких цен на нефть большинство средних и малых производителей сланцевого сырья в США оказались на грани банкротства. Добыча нефти для них стала просто нерентабельной. Снижение производства за счет уменьшения числа игроков на рынке, а также вступление в силу новой сделки ОПЕК+ привели к тому, что цена на сырье марки Brent восстановилась выше 30 долларов за баррель.

Однако как только стоимость нефти снова достигнет отметки в 40 долларов, сырьевой рынок опять окажется под угрозой дестабилизации. С одной стороны, на него начнут возвращаться американские сланцевые производители, которые не являются частью сделки ОПЕК+. С другой стороны, у России и Саудовской Аравии, которые приняли на себя самые большие сокращения в рамках сделки нефтяных держав, встанет вопрос о наращивании добычи за счет резервных мощностей.

«В центре внимания снова окажется вопрос соблюдения соглашения по сокращению добычи нефти», — отмечают аналитики. России, Саудовской Аравии и другим участникам ОПЕК+ вновь встанут перед выбором, сокращать ли добычу дальше для поддержания цен. «Их решение будет критически важным [для рынка]. В 2016 году Саудовская Аравия пошла на снижение добычи в качестве временной меры, однако в конечном итоге оказалась в замкнутом круге сокращений, [необходимых для поддержания спроса]», — отметили аналитики агентства.

Как ожидают в IHS Markit, спрос на нефть может вернуться к уровню, который был до пандемии, во второй половине 2021 года. Такой вариант возможен, если не последует вторая волна коронавируса.