Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Сафронов рассказал о сексе с Ветлицкой под наркотиками

Сафронов рассказал о сексе с Ветлицкой под наркотикамиНаталья Ветлицкая в 1994 годуФото: К. Карташьян / РИА Новости

Художник Никас Сафронов рассказал про секс с певицей Натальей Ветлицкой. Он раскрыл подробности в эфире передачи «Секрет на миллион», опубликованном на YouTube.

«Была такая история в начале 90-х. Мы познакомились на какой-то вечеринке, она пришла ко мне и что-то там у нас... При том не я был инициатором, скорее, более она», — заявил Сафронов, добавив, что при этом сам «всегда готов искуситься». Он подчеркнул, что не был влюблен в певицу.

Художник поведал, что во время их встречи Ветлицкая употребляла наркотики, «какую-то травку». «После этого я не мог заснуть», — отметил он.

По словам Сафронова, после пары встреч он более не общался с Ветлицкой. В той же передаче художник рассказал, как получил 320 тысяч долларов за порезанный палец.

Наталья Ветлицкая наиболее известна по хитам «Я останусь с тобой», «Посмотри в глаза» и «Но только не говори мне». В 2019 году она сообщила о своем возвращении на сцену после долгого перерыва — артистка не выступала с 2006 года.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Российскому Sukhoi SuperJet 100 предрекли успех после пандемии коронавируса
Российскому Sukhoi SuperJet 100 предрекли успех после пандемии
Сафронов рассказал о сексе с Ветлицкой под наркотиками
Сафронов рассказал о сексе с Ветлицкой под наркотиками
Россию обвинили в распространении теорий заговора
Россию обвинили в распространении теорий заговора
Кольца с цветами, чокеры и массивные серьги: смотрим ювелирные лукбуки
Кольца с цветами, чокеры и массивные серьги: смотрим ювелирные лукбуки
Путин поздравил Нетаньяху с переизбранием на должность премьера
Путин поздравил Нетаньяху с переизбранием на должность премьера
Повторение пройденного. В центре Кишинева началась акция протеста
Повторение пройденного. В центре Кишинева началась акция протеста
СМИ: компании из России и Китая могут отстранить от постройки АЭС в Чехии
СМИ: компании из России и Китая могут отстранить от постройки АЭС в
Раскрыты подробности выхода Подмосковья из режима ограничений
Раскрыты подробности выхода Подмосковья из режима ограничений
Призыв запретить Соловьеву въезд в Италию поддержали более 200 тысяч человек
Призыв запретить Соловьеву въезд в Италию поддержали более 200 тысяч
"Поддержка тех, кто находится на передовой": в ОП указали на актуальность поручений президента
"Поддержка тех, кто находится на передовой": в ОП указали на
Путин сообщил, что Россия является отдельной цивилизацией
Путин сообщил, что Россия является отдельной цивилизацией
Проверками выплат медикам в регионах занялись следователи и прокуроры
Проверками выплат медикам в регионах занялись следователи и прокуроры

Топ на сегодня

В ОАЭ опровергли гибель главы МИД арабской монархии
В ОАЭ опровергли гибель главы МИД арабской монархии
ВОЗ: Случаи заражения Covid-19 через касание поверхностей не известны
ВОЗ: Случаи заражения Covid-19 через касание поверхностей не известны
В России ликвидировали 25 лесных пожаров за сутки
В России ликвидировали 25 лесных пожаров за сутки
Иран потребовал от США не вмешиваться в поставки топлива Венесуэле
Иран потребовал от США не вмешиваться в поставки топлива Венесуэле
Турция перезапустит туризм: министр назвал приоритетные направления
Турция перезапустит туризм: министр назвал приоритетные направления

Еще по теме

Евгений Белоусов и Наталья Ветлицкая развелись из-за ее измены
Поклонница, пытавшаяся совершить суицид, связь с Ветлицкой и Понаровской: романы Никаса Сафронова
Никас Сафронов попал в аварию
Беда обошла: Никас Сафронов не пострадал при пожаре на Никитском бульваре в Москве