Самый большой клад в Кремле нашли военные

Алексей Вольцев

Уникальная археологическая находка — «Большой Кремлёвский клад» — была сделана ровно 32 года назад, 17 мая 1988 года. Во время земляных работ на территории Московского Кремля, недалеко от Спасских ворот военные строители обнаружили серебряные украшения и гривны-слитки киевского, новгородского и черниговского типов.

Находка состояла, в общей сложности, из более чем 300 предметов — а потому получила широкую известность как «Большой Кремлёвский клад». Найденные украшения были датированы концом 12 — началом 13 века. И, по мнению специалистов, они входят в десятку самых крупных и интересных комплексов, когда-либо находимых в древнерусских городах.

Клад очень интересен и разнообразен по составу вещей. В его основе — изделия древнерусских ювелиров, а также отдельные вещи скандинавской и восточной работы. Для того периода времени — очень интересные и дорогие. Эти находки позволили учёным с иной стороны оценить клад — как княжеское имущество (княжескую казну), что помогло раскрыть множество исторических особенностей Руси того времени.

«Большой Кремлёвский клад» стал свидетельством того, что Москва уже в начальный период своего существования была в центре политических событий. А кроме того — играла заметную роль в транзитной торговле. Особая ценность клада определяется незначительным количеством дошедших до нас украшений 12-13 века. Ювелирные изделия в то время одними из первых страдали при вражеских нашествиях.

А в мирные дни — серебряные вещи, как правило, становились сырьем для изготовления новых, более модных. Поэтому украшения тонкой работы мастеров позволили оценить сложность техник изготовления в домонгольское время. Освоение таких приёмов и сегодня доступно далеко не каждому мастеру-ювелиру из-за их трудоемкости и специфики.