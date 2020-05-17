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Сериалы недели: джаз, грустные близнецы и домашний медведь

Сериалы недели: джаз, грустные близнецы и домашний медведь
Карантинные будни и выходные продолжаются, на разных платформах появляются новые сериалы. В последние дни вышли почти авторский проект создателя "Ла-Ла Ленда" (снова о музыке), мощная и драматичная семейная сага о двух очень разных братьях-близнецах и завирально-развеселый псевдоисторический проект о Петре III и Екатерине II. О лучших новинках домашнего проката — в материале РИА Новости.

"Бар "Эдди" (The Eddy)

Оркестр гремит басами, трубач выдувает медь. У режиссера Дэмьена Шазелла практически в каждом фильме кто-то музицирует в стиле джаз. В его малоизвестном дебюте "Гай и Мэдлин на скамейке в парке" главный герой был тромбонист, яростная "Одержимость" — о юном барабанщике, а в оскаровском "Ла-Ла Ленде" Райан Гослинг играл пианиста.


© Фото : HBO 2019 Хелен Миррен в сериале "Екатерина Великая"
4 из 4 Хелен Миррен в сериале "Екатерина Великая"© Фото : HBO 20191 из 4Кадр из фильма "Матильда"© ТПО Рок2 из 4Николас Холт в фильме "Фаворитка"© ©Fox Searchlight3 из 4Оливия Колман в фильме "Фаворитка"© © Fox Searchlight4 из 4 Хелен Миррен в сериале "Екатерина Великая"© Фото : HBO 2019

Причем реакция аудитории на подобное кино непредсказуема. "Матильду" Алексея Учителя за допущения о Николае II просто разнесли. А вот недавняя "Фаворитка" греческого режиссера Йоргоса Лантимоса о последних годах жизни британской королевы Анны стала фаворитом "Оскара". В каком-то смысле сериал "Великая" — некий незаконнорожденный отпрыск этих картин, их бастард.


Сериал показывает интимную жизнь русской императорской семьи, конкретно — Петра III (Николас Холт, который уже снимался в похожей роли в "Фаворитке") и новоиспеченной императрицы Екатерины II (потрясающая Эль Фаннинг). В сериале Петр III почему-то считается сыном Петра Великого, хотя в действительности, конечно, был внуком. Наверное, это какая-то задумка сценариста Тони МакНамары, который, как мы уже убедились по им же написанной "Фаворитке", мастерски переупаковывает, приукрашивает реальные исторические эпизоды, добавляя туда новые подтексты.

"Великая", в отличие от "Фаворитки", снята без излишних амбиций и напускной драмы. Ее можно воспринять как злодейский поклеп на Российское государство — здесь потехи ради демонстрируется отборная клюква вперемешку с насмешками по поводу монархических эротических закидонов. В первой же серии выяснится, что Петр открыто водит к себе любовниц, а с женой, которая по дороге в Россию мечтала о красивой любви, спит формально, исключительно ради будущих наследников, и каждый день спрашивает, не забеременела ли супруга.

© Предоставлено more.tvКадр из сериала "Великая"
1 из 3Кадр из сериала "Великая"© Предоставлено more.tv© Предоставлено more.tvКадр из сериала "Великая"
2 из 3Кадр из сериала "Великая"© Предоставлено more.tv© Предоставлено more.tvКадр из сериала "Великая"
3 из 3Кадр из сериала "Великая"© Предоставлено more.tv1 из 3Кадр из сериала "Великая"© Предоставлено more.tv2 из 3Кадр из сериала "Великая"© Предоставлено more.tv3 из 3Кадр из сериала "Великая"© Предоставлено more.tv

В общем, не бойтесь оскорбления патриотических чувств. Сериал, быть может, длинноват, десять часовых эпизодов — это слишком много для потока шуток про декаданс русской императорской семьи. Но важно помнить, что это все несерьезно, лишь игра, пародия и взгляд в те времена из сегодняшних, где бытовые условия, доступные каждому простолюдину, куда лучше, чем тогда — у любых королевских семей (ну, с поправкой на возможность завести домашнего медведя, конечно).

Где смотреть: на more.tv.

Когда: весь сезон — с 16 мая.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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