Сериалы недели: джаз, грустные близнецы и домашний медведь
"Бар "Эдди" (The Eddy)
Оркестр гремит басами, трубач выдувает медь. У режиссера Дэмьена Шазелла практически в каждом фильме кто-то музицирует в стиле джаз. В его малоизвестном дебюте "Гай и Мэдлин на скамейке в парке" главный герой был тромбонист, яростная "Одержимость" — о юном барабанщике, а в оскаровском "Ла-Ла Ленде" Райан Гослинг играл пианиста.
© Фото : HBO 2019 Хелен Миррен в сериале "Екатерина Великая"
Причем реакция аудитории на подобное кино непредсказуема. "Матильду" Алексея Учителя за допущения о Николае II просто разнесли. А вот недавняя "Фаворитка" греческого режиссера Йоргоса Лантимоса о последних годах жизни британской королевы Анны стала фаворитом "Оскара". В каком-то смысле сериал "Великая" — некий незаконнорожденный отпрыск этих картин, их бастард.
Сериал показывает интимную жизнь русской императорской семьи, конкретно — Петра III (Николас Холт, который уже снимался в похожей роли в "Фаворитке") и новоиспеченной императрицы Екатерины II (потрясающая Эль Фаннинг). В сериале Петр III почему-то считается сыном Петра Великого, хотя в действительности, конечно, был внуком. Наверное, это какая-то задумка сценариста Тони МакНамары, который, как мы уже убедились по им же написанной "Фаворитке", мастерски переупаковывает, приукрашивает реальные исторические эпизоды, добавляя туда новые подтексты.
"Великая", в отличие от "Фаворитки", снята без излишних амбиций и напускной драмы. Ее можно воспринять как злодейский поклеп на Российское государство — здесь потехи ради демонстрируется отборная клюква вперемешку с насмешками по поводу монархических эротических закидонов. В первой же серии выяснится, что Петр открыто водит к себе любовниц, а с женой, которая по дороге в Россию мечтала о красивой любви, спит формально, исключительно ради будущих наследников, и каждый день спрашивает, не забеременела ли супруга.© Предоставлено more.tvКадр из сериала "Великая"
В общем, не бойтесь оскорбления патриотических чувств. Сериал, быть может, длинноват, десять часовых эпизодов — это слишком много для потока шуток про декаданс русской императорской семьи. Но важно помнить, что это все несерьезно, лишь игра, пародия и взгляд в те времена из сегодняшних, где бытовые условия, доступные каждому простолюдину, куда лучше, чем тогда — у любых королевских семей (ну, с поправкой на возможность завести домашнего медведя, конечно).
Где смотреть: на more.tv.
Когда: весь сезон — с 16 мая.