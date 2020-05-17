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Ширан и Рэдклифф вошли в топ-10 самых богатых молодых жителей Британии

Ширан и Рэдклифф вошли в топ-10 самых богатых молодых жителей Британии
Музыкант Эд Ширан и актер Дэниел Рэдклифф вошли в десятку самых богатых молодых жителей Великобритании по версии The Sunday Times.

Британский музыкант Эд Ширан, который ранее стал артистом десятилетия в Великобритании по версии Official Charts, занял в рейтинге пятую строчку. Его состояние оценивается в 200 миллионов фунтов стерлингов, после увеличения на 40 миллионов за последний год.

Знаменитый актер Дэниел Рэдклифф, сыгравший главную роль в фильмах о Гарри Поттере, расположился на девятом месте рейтинга The Sunday Times. Его состояние издание оценило в 94 миллиона фунтов стерлингов. Его коллега Эмма Уотсон с 52 миллионами фунтов заняла 11-е место.


Лидером рейтинга в этом году стал герцог Вестминстерский Хью Гровенор. Состояние герцога оценивается в 10,295 миллиарда фунтов стерлингов. В рейтинге богатейших жителей Великобритании он занял десятое место.


В десятку богатейших молодых жителей Британии также вошли дочь герцога Веллингтона Шарлотта Уэлсли, создатель спортивного бренда Бен Францис, футболист мадридского "Реала" Гарет Бейл и музыкант Гарри Стайлз.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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