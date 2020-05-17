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"Сказать нечего". Эксперт об антироссийском вбросе про "ковидный заговор"

"Сказать нечего". Эксперт об антироссийском вбросе про "ковидный заговор"
Мелкие гадости в виде вбросов о дезинформации со стороны России естественны в условиях ситуации с коронавирусам, заявил РИА Новости заведующий отделом социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер.

Ранее официальный представитель Еврокомиссии Питер Стано заявил, что близкие к российскому руководству источники и государственные СМИ распространяют в странах Евросоюза "теории заговора" и дезинформацию по коронавирусу, чтобы "поставить под сомнение авторитет и способность ЕС и стран-членов объединения преодолеть кризис".


"Это их видение, которое, однако, не будет иметь никакого результата. Потому что считать, что мы во всем виноваты – абсолютная нелепость. Сейчас сложная ситуация в эпидемиологическом плане, и, пока не найдено решение проблемы, такого рода пропагандистские вбросы, в общем-то, естественны – по существу сказать нечего, вот и пытаются говорить такие мелкие гадости в нашу сторону", – сказал Швейцер.

В то же время он выразил непонимание факту, почему ряд западных политиков "занимается таким", когда миру следует объединить усилия и найти общий знаменатель для борьбы с коронавирусом.


"У меня есть предположение, что все-таки далеко не все страны Евросоюза выступают с такими подозрениями в адрес России... Ставить общий знаменатель, что весь Евросоюз нас в чем-то обвиняет было бы неверно", – заключилэксперт.

Днем в воскресенье радио Sputnik сообщило, что вице-премьер России Татьяна Голикова объяснила, почему в стране нет смысла занижать данные по смертности от коронавируса.

# Политика
По материалам: ria.ru

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