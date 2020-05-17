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Скворцова назвала группу крови, наиболее уязвимую для коронавируса

Скворцова назвала группу крови, наиболее уязвимую для коронавируса

Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова сообщила, что чаще всего коронавирусной инфекцией заражаются люди со второй группой крови.

По ее словам, этот факт «абсолютно подтвержден в центрах ФМБА».

«Превалирующая группа крови у зараженных — это вторая. В большом отрыве от других групп крови. На втором месте — первая и третья. И реже всего — редкая группа, четвертая», — сказала Скворцова.

При этом, отметила она, «нужно посмотреть», связан ли этот факт с тем, что вторая группа крови встречается у людей чаще всего.

Скворцова также сообщила, что концентрация антител к коронавирусу в плазме крови, достаточная для ее применения при лечении пациентов, фиксируется только у 25% переболевших.

Люди, которые переболели в легкой форме, сказала она, «не имеют антител в тех концентрациях, которые могут давать реальную иммунную защиту».

# Россия
По материалам: eadaily.com

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