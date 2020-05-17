Скворцова назвала группу крови, наиболее уязвимую для коронавируса
Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова сообщила, что чаще всего коронавирусной инфекцией заражаются люди со второй группой крови.
По ее словам, этот факт «абсолютно подтвержден в центрах ФМБА».
При этом, отметила она, «нужно посмотреть», связан ли этот факт с тем, что вторая группа крови встречается у людей чаще всего.
Скворцова также сообщила, что концентрация антител к коронавирусу в плазме крови, достаточная для ее применения при лечении пациентов, фиксируется только у 25% переболевших.
Люди, которые переболели в легкой форме, сказала она, «не имеют антител в тех концентрациях, которые могут давать реальную иммунную защиту».