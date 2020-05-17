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СМИ: компании из России и Китая могут отстранить от постройки АЭС в Чехии

СМИ: компании из России и Китая могут отстранить от постройки АЭС в Чехии
Компании России и Китая, подавшие заявки на участие в тендере на постройку новых энергоблоков АЭС "Дукованы" в Чехии, могут быть отстранены от конкурса, сообщило сетевое издание Deník N.

"Правительство одобрило тайный документ, который из достройки АЭС "Дукованы" может исключить Россию и Китай", - написало издание. В материале сообщается, что "выбор будущего исполнителя заказа связан с огромным геополитическим и экономическим значением".

# Россия
По материалам: ria.ru

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