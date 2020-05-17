СМИ: Сбербанк займется производством вакцины от коронавируса
Сегодня, 16:07 Лидия Мартынова
Сбербанк зарегистрировал фармацевтическую компанию ООО "Иммунотехнологии", которая будет заниматься производством вакцины от нового типа коронавируса, сообщает издание "Фармвестник" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Уточняется, что компания, зарегистрированная 15 мая, имеет уставной капитал в 50 миллионов рублей и на 100% принадлежит Сбербанку.
По данным СПАРК, направлениями деятельности новой компании являются научные разработки, производство фармсубстанций и готовых лекарств, а также оптовая торговля фармацевтической продукцией.
сообщило, что в Сбербанке озвучили сроки пика распространения коронавируса в России с помощью искусственного интеллекта.
По материалам: ria.ru