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СМИ: Сбербанк займется производством вакцины от коронавируса

СМИ: Сбербанк займется производством вакцины от коронавируса
Сбербанк зарегистрировал фармацевтическую компанию ООО "Иммунотехнологии", которая будет заниматься производством вакцины от нового типа коронавируса, сообщает издание "Фармвестник" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Уточняется, что компания, зарегистрированная 15 мая, имеет уставной капитал в 50 миллионов рублей и на 100% принадлежит Сбербанку.

По данным СПАРК, направлениями деятельности новой компании являются научные разработки, производство фармсубстанций и готовых лекарств, а также оптовая торговля фармацевтической продукцией.


сообщило, что в Сбербанке озвучили сроки пика распространения коронавируса в России с помощью искусственного интеллекта.
# Экономика
По материалам: ria.ru

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