СМИ: Сбербанк займется производством вакцины от коронавируса

Лидия Мартынова

Сбербанк зарегистрировал фармацевтическую компанию ООО "Иммунотехнологии", которая будет заниматься производством вакцины от нового типа коронавируса, сообщает издание "Фармвестник" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Уточняется, что компания, зарегистрированная 15 мая, имеет уставной капитал в 50 миллионов рублей и на 100% принадлежит Сбербанку.

По данным СПАРК, направлениями деятельности новой компании являются научные разработки, производство фармсубстанций и готовых лекарств, а также оптовая торговля фармацевтической продукцией.

сообщило, что в Сбербанке озвучили сроки пика распространения коронавируса в России с помощью искусственного интеллекта.