"Соски торчат как надо": Айза Анохина показала фанатам свою грудь

Вадим Карасев

35-летняя Айза Анохина шокировала подписчиков. Звезда выложила на своей странице в инстаграме откровенный снимок.

На пикантном фото бывшая супруга Гуфа позирует в белой прозрачной блузке, сквозь которую видно, что она не надела лифчик.

Звезда продемонстрировала во всей красе свою грудь и торчащие соски, прорекламировав бренд модной одежды.

Эротичный снимок бывшей супруги Гуфа удивил ее поклонников. Своми эмоциями и наблюдениями они поделились в комментариях.

"Почему бы не одеть лифчик?) Просвещенные сиськи это секс?", "Сиськи огонь прям как надо соски торчят", "У тебя сиски видно", "Лифчик сняла и сразу секси лук?", "Могла бы и без рубашки. Сиськи видно", "Сиси норм", - пишут пользователи сети.

Как писал NEWSTES, ранее Айза Анохина похвасталась сочными ягодицами, снявшись без трусов.