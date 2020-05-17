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"Соски торчат как надо": Айза Анохина показала фанатам свою грудь

"Соски торчат как надо": Айза Анохина показала фанатам свою грудь

35-летняя Айза Анохина шокировала подписчиков. Звезда выложила на своей странице в инстаграме откровенный снимок. 

На пикантном фото бывшая супруга Гуфа позирует в белой прозрачной блузке, сквозь которую видно, что она не надела лифчик.

Звезда продемонстрировала во всей красе свою грудь и торчащие соски, прорекламировав бренд модной одежды.

Эротичный снимок бывшей супруги Гуфа удивил ее поклонников. Своми эмоциями и наблюдениями они поделились в комментариях.

"Почему бы не одеть лифчик?) Просвещенные сиськи это секс?", "Сиськи огонь прям как надо соски торчят", "У тебя сиски видно", "Лифчик сняла и сразу секси лук?", "Могла бы и без рубашки. Сиськи видно", "Сиси норм", - пишут пользователи сети.

Как писал NEWSTES, ранее Айза Анохина похвасталась сочными ягодицами, снявшись без трусов.

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По материалам: uposters.ru

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