США эксплуатируют то, что Саакашвили начал войну против России — эксперт

Анастасия Иванова

Глава исполкома Национального совета Украины по реформам Михаил Саакашвили достал свою старую папку, ничего нового в этой стране он не делает. Так политолог Андрей Суздальцев прокомментировал первую инициативу Саакашвили на новом посту — он намерен предложить законопроект по развитию в стране государственно-частного партнерства.

«Я хочу предложить национальному совету реформ новый закон о государственно-частном партнерстве, где основные функции должны принадлежать частным субъектам, очень предприимчивым и талантливым украинцам… Мы должны с малым и средним бизнесом поднять это партнерство и сказать, что государство может выполнять лишь отдельные функции, а другие функции можно делать вместе с людьми, которые создают благосостояние этой страны и рабочие места», — цитирует Саакашвили агентство «Укринформ».

Суздальцев отметил, что закон, который предлагает экс-президент Грузии, не нов.

«Он является измененной копией закона, который вводился и в Грузии. То есть фактически Саакашвили достал свою старую папку и пытается что-то реализовать — ничего другого у него нет. Надо сказать, что это хорошо проработанные либеральные реформы, но только с двумя маленькими проблемками. В Грузии их проведение обеспечивала финансовая поддержка США, но на Украине денег на такие реформы нет. Кроме того, чтобы их проводить, надо подготовить население. Но единого понимания в украинском обществе, что реформы надо срочно провести, там тоже нет. Поэтому это абсолютно рекламный ход, пиар Саакашвили», — сказал Суздальцев в эфире радио Sputnik.

По словам эксперта, задача Саакашвили на новом посту — выполнение указаний США.

«Не стоит забывать, что Саакашвили появился на Украине во второй раз, и опять усилием Госдепартамента США. Первый раз его использовали как инструмент давления на (экс-президента Украины) Петра Порошенко, сейчас — на Владимира Зеленского. Его задача — внести раздор и стимулировать Зеленского к агрессивной внешней политике. Практически Саакашвили играет роль Джокера. Он должен сложившееся на Украине политическое поле сломать, причем — во второй раз», — заявил Суздальцев.

Кураторы в Вашингтоне активно эксплуатируют два фактора в биографии Саакашвили, отметил политолог.

«Он всегда остается для США своим, поскольку это был единственный президент на постсоветском пространстве, который начал военные действия против России, российских миротворцев. Кроме того, за Саакашвили закреплен миф как об эффективном реформаторе, и этот миф Вашингтон использует. Но главная его функция на Украине — внести сумятицу, скандалы. Видимо, будет второй акт его развлечений», — заключил Суздальцев.

Указ Зеленского о назначении Саакашвили был опубликован 7 мая. Украинский президент отметил, что ожидает в ближайшие месяцы положительных результатов от этого шага.