США запустили ракету с секретным военным космопланом-разведчиком

Влада Некрасова

Тяжелая ракета-носитель Atlas 5 с американским космопланом X-37B военного назначения на борту стартовала в воскресенье с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Пуск состоялся в 09:14 по местному времени (16:14 мск).

Космоплан данного типа запущен в шестой раз. Это 139-я миссия ULA и 84-й пуск носителя Atlas 5. Запуск проведен в интересах Космических сил США.

«По официальной версии, челнок должен провести работы по преобразованию солнечной энергии в микроволновую. Но авиаконструктор Ованес Микоян считает, что Пентагон испытывает под этой легендой противоспутниковое оружие, — сообщает канал „Военно-политическая аналитика“. — На орбиту беспилотник выводит ракета-носитель AtlasV компании ULA, которая использует российские двигатели РД-180. Космоплан, по официальной версии, должен отработать преобразование солнечной энергии, чтобы обеспечить неограниченное время полёта для спутников и беспилотников на орбите».

«X-37B способен самостоятельно действовать на высотах от 200 до 750 км, активно маневрируя при этом. Продолжительность его автономного нахождения на орбите постоянно возрастает, пятая составила — 780 суток..».»

Как пишут «Новые известия», космоплан вызывает беспокойство у российских военных. Они уверены, что аппарат используется для сбора разведывательных данных. В перспективе он будет способен сбивать лазерным оружием или выводить из строя спутники и орбитальные станции противников США.

Согласно некоторым оценкам, опытные X-37B уже использовались для вывода на орбиту компактных спутников неизвестного назначения. Кроме того, они якобы способны «ловить» малогабаритные объекты в космосе и привозить на Землю.

«Такие возможности можно использовать для поддержания работоспособности космической группировки, — предупреждали ещё год назад эксперты „Военного обозрения“. - Также появляется возможность быстрого развертывания небольшой группы спутников необходимого назначения на заданных орбитах. К примеру, это могут быть дополнительные средства связи над районом боевых действий. Полезной нагрузкой теоретически может быть и вооружение разного назначения. X-37B может использоваться как орбитальный бомбардировщик или как перехватчик космической техники. Однако реализация таких возможностей запрещена международными соглашениями…»

Издание указывает, что также существует вероятность превращения X-37B в носитель ядерного оружия.