Тахикардия и плохая координация – дочь Егора Дружинина рассказала, почему не стала танцевать

Алексей Вольцев

Дочь хореографа Егора Дружинина не пошла по стопам звездного отца — она выбрала профессию психолога. В свободное время Александра занимается фотографией. По словам девушки, родители во всем ее поддерживают и не навязывают свое мнение.

21-летняя Александра призналась, что для нее фотографии — серьезное хобби. Звездная наследница не готова посвятить увлечению всю жизнь. «Думаю, это какой-то способ выражения любви к тому, что меня окружает. Как будто ты останавливаешь время, чтобы свет пролетел сквозь твою линзу и застыл на пленке навсегда», — сообщила дочь Егора Дружинина.

По словам девушки, она все еще ищет себя. Поэтому Александра решила попробовать поступить в магистратуру по специальности «Кино». В 11-летнем возрасте Дружинина играла в театре, где и заработала первые деньги. А вот с танцами у нее не сложилось.

«Папа никогда не пытался мне ничего навязать или как-то повлиять на меня. Он знал, что если я выберу танцы, то начинать нужно как можно раньше, поэтому в детстве я занималась, но все время бросала. Давалось непросто: у меня плохая координация, я путаю стороны, определяю, где право, а где лево, по родинке на пальце. У меня тахикардия, мне некомфортно, что на меня смотрят, ждут чего-то, чего я не умею», — откровенно заявила Саша.

Дочь Егора Дружинина отметила, что старается пересилить свои страхи и комплексы. По ее словам, в будущем она, возможно, серьезно займется хореографией. «Почувствовала, что мое желание танцевать сильнее. Я изучаю уличные направления, в основном хип-хоп. Пока не так длительно, чтобы это стало работой, позже — может быть», — подчеркнула звездная наследница.

Саша ведет закрытый образ жизни — у нее мало друзей и пока что нет любимого человека. Как сообщила девушка, ей не хочется тратить время на прогулки и встречи, лучше она поиграет на гитаре. «Тяжело понимать людей, быть понятной им, не бояться быть собой, не бояться не понравиться, быть уязвимой и близкой», — подытожила Саша.

Фото: Legion-Media, Instagram