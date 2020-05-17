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Тарасова посчитала Роднину "законченной дурой"

Тарасова посчитала Роднину "законченной дурой"

Заслуженный советский тренер Татьяна Тарасова на очередном витке своего конфликта с депутатом Госдумы, фигуристкой Ириной Родниной назвала оппонентку "законченной дурой".

Ранее Роднина заявила, что у Тарасовой "давно что-то с мозгами слетело".

"Она дура законченная!.. Мне Ирину Константиновну жалко", – ответила та в интервью "Спорт-Экспресс".

Тренер опровергла слова парламентария о том, что путается во времени – по ее словам, это Роднина говорит о 1980-х, хотя речь должна была идти о 2001 году.

Ранее Ruposters писал о конфликте двух спортсменок. Олимпийская чемпионка обменивается со своим бывшим тренером резкими выпадами с начала весны.

Ирина Роднина выступала в паре с Александром Зайцевым. Они тренировались у Татьяны Тарасовой с 1974 по 1980 год и под ее руководством стали двукратными олимпийскими чемпионами, а также пятикратными чемпионами мира и Европы.

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По материалам: uposters.ru

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