Тарасова заступилась за "дебошира" Ягудина

Вадим Карасев

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова выступила в защиту своего воспитанника Алексея Ягудина, сообщает "Р-Спорт".

Олимпийского чемпиона по фигурному катанию ранее обвинили в пьянстве и дебошах в эфире программы "Пусть говорят" на Первом канале. Блогер Елена Родина заявила, что фигурист выпивал с героем программы Маратом Башаровым и "бейсбольными битами избивал журналистов".

Тарасова опровергла это утверждение.

Замолчите насчет Леши Ягудина! Он никогда никого не тронул пальцем! Нет, он не святой, но у него другая форма опьянения — лег и спит.

Ранее Ruposters писал о конфликте Татьяны Тарасовой с Ириной Родниной. Олимпийская чемпионка обменялась со своим бывшим тренером несколькими резкими выпадами.