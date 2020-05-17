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Тарасова заступилась за "дебошира" Ягудина

Тарасова заступилась за "дебошира" Ягудина

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова выступила в защиту своего воспитанника Алексея Ягудина, сообщает "Р-Спорт".

Олимпийского чемпиона по фигурному катанию ранее обвинили в пьянстве и дебошах в эфире программы "Пусть говорят" на Первом канале. Блогер Елена Родина заявила, что фигурист выпивал с героем программы Маратом Башаровым и "бейсбольными битами избивал журналистов".

Тарасова опровергла это утверждение.

Замолчите насчет Леши Ягудина! Он никогда никого не тронул пальцем! Нет, он не святой, но у него другая форма опьянения — лег и спит.

Ранее Ruposters писал о конфликте Татьяны Тарасовой с Ириной Родниной. Олимпийская чемпионка обменялась со своим бывшим тренером несколькими резкими выпадами.

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По материалам: uposters.ru

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