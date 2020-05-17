Таро-прогноз на неделю с 18 по 24 мая 2020 года

Вадим Карасев

Таро-прогноз — прекрасная возможность заглянуть в ближайшее будущее и подготовиться к возможным переменам. Благодаря подсказкам старших Арканов каждый сможет привлечь в жизнь благополучие в период с 18 по 24 мая.

Расклады карт Таро пользуются популярностью не случайно. Советы старших Арканов позволяют заранее узнать о том, что уготовила судьба, и поменять планы, если это необходимо. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют познакомиться с очередным прогнозом на конец мая, чтобы быстро достичь поставленных целей. Знакам Зодиака не стоит воспринимать советы карт как прямые указания. Арканы лишь дают советы, которые позволят находить единственно верное решение и менять обстоятельства так, чтобы избежать промахов и неудач.

Овен





Аркан «Повешенный» сообщает Овнам, что с понедельника им важно обратить внимание на те дела, которые ранее были поставлены на паузу. Совет Аркана — начать с завершения необходимых задач, чтобы освободить середину недели для новых начинаний.

Карта «Император» символизирует рост и развитие в деловой среде. По этой карте Овны получат возможность стать лидерами, завоевать авторитет и обрести власть, однако править нужно мудро. Мало взойти на пьедестал — его еще нужно удержать.

Аркан «Дьявол» — предвестник иллюзий и обмана. Овны в конце недели будут подвержены влиянию со стороны, поэтому им так важно соблюдать осторожность. Это позволит избежать рискованных авантюр, лишающих не только материального благополучия, но и авторитета.

Телец





По карте «Луна» Тельцам в начале недели не стоит предпринимать опрометчивых действий. Аркан указывает на период, когда недоброжелатели могут стать причиной многих проблем, а значит, нельзя верить обещаниям и игнорировать голос интуиции.

Карта «Колесница» говорит о том, что Тельцы смогут совершить рывок и достичь всего, что им нужно для счастья. Совет карты — не медлить, чтобы не терять времени и предоставленных возможностей. С 20 мая удача будет на стороне Тельцов.

«Отшельник» — карта временной вынужденной изоляции. Аркан говорит о времени, когда Тельцы смогут провести время наедине с собой, разобраться с насущными вопросами, а также восстановить силы для новых свершений.

Близнецы





В начале майской недели Близнецам предстоит принять серьезное решение. Аркан «Влюбленные» указывает на то, что оно должно быть самостоятельным и взвешенным, чтобы жизнь изменилась к лучшему.

Карта «Император» говорит о мудрости и умении использовать полученные навыки в созидательных целях. По этой карте появится возможность привлечь позитивные перемены, однако поступать нужно честно и ответственно.

Аркан «Луна» символизирует внутренние страхи, из-за которых выходные могут быть испорчены. По этому Аркану Близнецам стоит найти причину своих волнений, чтобы справиться с тем, что мешает наслаждаться жизнью.

Рак





По карте «Звезда» начало недели для Раков будет позитивным. Карта говорит о периоде, когда любые трудности разрешаются легко и есть возможность воплотить в жизнь смелые идеи, если не отказываться от них.

Аркан «Повешенный» предупреждает о важности пересмотра планов. По этой карте Ракам предстоит определить приоритетные цели и отказаться от траты времени и сил на то, что уже не имеет смысла и устарело.

В выходные дни Ракам важно прислушиваться к интуиции. Аркан «Верховная жрица» сообщает о том, что внутренний голос поможет справиться с возникающими трудностями и не поддаваться на провокациям со стороны недоброжелателей.

Лев





Счастливая карта «Звезда» указывает Львам на прекрасное начало недели. По этой карте нет препятствий, которые невозможно преодолеть, а значит, Львы могут спокойно заниматься необходимыми делами.

Аркан «Правосудие» символизирует честность, и, согласно этой карте, Львы получают от судьбы ровно то, что заслужили. Те, кому предстоит работа над ошибками, должны вынести уроки из своей работы, чтобы не допускать в будущем подобных промахов.

Карта «Император» говорит о мудрости и умении подчинять обстоятельства. Львам этот Аркан сулит процветание, если они не будут потакать гордыне и смогут принимать мудрые решения, которые помогут им завоевать авторитет.

Дева





Аркан «Дьявол», выпадающий на начало недели, призывает Дев к ответственности и осторожности. Согласно этой карте, испытания будут поджидать на каждом шагу, и от того, смогут ли Девы отказаться от соблазнов, зависит их будущее.

Карта «Иерофант» сулит процветание, и по ней Девы смогут найти верных людей, а также наставников, которые помогут разрешить сложные вопросы. Также по этой карте важно верно расставить приоритеты, чтобы в короткий срок успеть все, что было запланировано.

Карта «Повешенный» говорит о временной приостановке дел. По ней Девам предстоит отказаться от выполнения тех дел, что утратили значимость. Также этот Аркан говорит о вынужденной паузе, когда важно разобраться с ошибками.

Весы





Аркан «Звезда» говорит Весам о том, что они идут в верном направлении. Для того, чтобы судьба была благосклонна, важно с полной отдачей заниматься выбранными делами и не бояться заявлять о себе.

Согласно карте «Иерофант», Весы смогут выбрать направление, по которому придут к благополучию. Совет карты — не спешить с выбором, но и не затягивать принятие важных решений, чтобы не терять драгоценного времени.

Карта «Император» сообщает, что в выходные дни Весы смогут справиться с любыми трудностями, если возьмут себя в руки и будут принимать взвешенные решения. Карта символизирует славу и почет, завоевать которые удастся лишь честным путем.

Скорпион





Карта «Император» говорит о стойкости духа, мудрости и знаниях, которые помогут Скорпионам достичь желаемого. Трудности на пути не доставят проблем, если не бояться ответственности и уметь работать в команде.

По карте «Дьявол» Скорпионов со среды по пятницу ожидают неприятности, но лишь в том случае, если они не будут прислушиваться к голосу разума. Аркан сулит испытания воли, которые важно пройти с высоко поднятой головой.

Аркан «Мир» сулит гармонию и достижение целей. По этой карте удача улыбается тем, кто обрел гармонию и не стремится обманным путем присвоить себе славу и почет.

Стрелец





Аркан «Сила» указывает на активное начало недели. По нему Стрельцы смогут справиться с любыми задачами и вопросами, если перестанут медлить и поверят в то, что их сил и знаний достаточно для решения насущных вопросов.

По карте «Маг» Стрельцы смогут завоевать авторитет, а также привлечь в жизнь благополучие, если смогут проявить находчивость. Совет карты — не бояться идти новым путем, следовать своим идеалам, не поддаваясь на провокации со стороны.

«Умеренность» в раскладе — карта, сулящая Стрельцам успех, но лишь в том случае, если они не станут торопить события. По этой карте выдержка поможет выбрать верный момент для решительных действий и найти путь к счастью.

Козерог





По карте «Дьявол» Козерогам не стоит начинать неделю с необдуманных поступков. Аркан сулит испытания, которые предстоит пройти, чтобы получить заслуженную награду. Совет карты — не поддаваться на провокации и не соглашаться на авантюры.

Аркан «Повешенный» символизирует вынужденную паузу, когда судьба словно указывает Козерогам на важность выполнения работы над ошибками. По этой карте дела пойдут в гору, если самостоятельно устранить препятствия.

Карта «Императрица» — символ счастливых перемен и достижения целей. По ней Козероги смогут получить заслуженную награду, однако торопить время не имеет смысла. Спокойный ритм и уверенность в себе позволят прийти к желаемому результату.

Водолей





Аркан «Колесо фортуны» сулит Водолеям круговорот событий в начале недели. По этой карте важно сохранять спокойствие и выждать время. Интуиция подскажет нужный момент, когда нужно действовать, чтобы привлечь позитивные перемены.

По карте «Дьявол» Водолеям нужно сохранять внутреннее спокойствие, чтобы не поддаваться на провокации и не стать заложниками обстоятельств. Не исключено, что в середине недели недоброжелатели попытаются вовлечь их в авантюры.

Аркан «Иерофант» сулит Водолеям прекрасное завершение недели. По этой карте они смогут найти наставников, мудрые советы которых помогут преодолеть сложности на пути к личному счастью.

Рыбы





Аркан «Колесо фортуны» указывает Рыбам на круговорот событий, в котором можно потеряться. По этой карте в начале недели нельзя торопиться и действовать необдуманно. Внимание к деталям и умение выжидать помогут Рыбам выйти победителями.

Карта «Мир» указывает на быстрое разрешение проблем и примирение с близкими. По ней Рыбы смогут наладить отношения как с семьей, так и в деловых кругах, а также найти свое место под Солнцем.

«Суд» в раскладе — карта ответственности и справедливости. Она сообщает, что Рыбы смогут отстоять свое честное имя и оставить недоброжелателей ни с чем.