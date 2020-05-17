Теории заговора о коронавирусе в Еврокомиссии связывают с Россией

Лидия Мартынова

По данным Еврокомиссии, распространению некоторых теорий заговора, касающихся коронавируса, способствуют близкие к Кремлю источники. Об этом заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано газете Bild am Sonntag.

Как считают во внешнеполитической службе Еврокомиссии, те, кто распространяют дезинформацию о коронавирусе, стремятся подорвать доверие общественности в ЕС к местным властям.

«Наши наблюдения показывают, что различные официальные и поддерживаемые на государственном уровне источники — то есть близкие к Кремлю источники и российские государственные СМИ — продолжают распространять теории заговора и дезинформацию в ЕС и его странах-соседях», — цитирует издание слова дипломата.

По его мнению, цель этой кампании по дезинформации — подорвать доверие к Евросоюзу и входящим в него государствам, а также поставить под сомнение меры, к которым прибегают в Европе для преодоления кризиса, вызванного пандемией.