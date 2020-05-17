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Только вредит. ВОЗ опровергла пользу популярного метода защиты от COVID

Только вредит. ВОЗ опровергла пользу популярного метода защиты от COVID
Распыление дезинфицирующих средств может привести к повреждениям глаз, кожи и дыхательной системы, сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В отчете организации сказано, что речь идет о распылении дезинфицирующих средств на большой площади в закрытом помещении как способ профилактики коронавируса.

"Распыление или вапоризация определенных химикатов, таких как формальдегид, средств на основе хлора или соединений четвертичного аммония не рекомендуется из-за неблагоприятного влияния на здоровье", – уточнили в организации.

Также ВОЗ не рекомендует проводить распыление дезинфицирующих средств на улицах, поскольку их действие заканчивается при смешении с грязью и пылью.


сообщило, что врач рассказал о главном способе защиты от распространения коронавируса.
# В мире
По материалам: ria.ru

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