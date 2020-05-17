Только вредит. ВОЗ опровергла пользу популярного метода защиты от COVID
Сегодня, 20:07 Алексей Вольцев
Распыление дезинфицирующих средств может привести к повреждениям глаз, кожи и дыхательной системы, сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
В отчете организации сказано, что речь идет о распылении дезинфицирующих средств на большой площади в закрытом помещении как способ профилактики коронавируса.
"Распыление или вапоризация определенных химикатов, таких как формальдегид, средств на основе хлора или соединений четвертичного аммония не рекомендуется из-за неблагоприятного влияния на здоровье", – уточнили в организации.
Также ВОЗ не рекомендует проводить распыление дезинфицирующих средств на улицах, поскольку их действие заканчивается при смешении с грязью и пылью.
сообщило, что врач рассказал о главном способе защиты от распространения коронавируса.
По материалам: ria.ru