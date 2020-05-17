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Три простых обряда для восстановления энергетического баланса в доме

Три простых обряда для восстановления энергетического баланса в доме

Позитивная энергетика в доме — залог семейного счастья, материального благополучия и внутренней гармонии. Восстановить энергетический баланс и сделать свое жилище местом отдыха и восполнения сил помогут простые обряды.

Каждый знает, что дом — это своего рода крепость, ограждающая от внешнего мира, в котором часто есть завистники и недоброжелатели. Эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают познакомиться с тремя обрядами, благодаря которым удастся восстановить энергетический баланс в доме и избавить пространство от застоя энергетики. Их выполняют последовательно, чтобы через три дня наслаждаться новыми позитивными эмоциями и чувствовать прилив сил, а не апатию и раздражение, войдя в свое любимое гнездышко.


Обряд на привлечение позитивной энергетики в дом

Начинать восстановление энергетического баланса в жилище всегда нужно с уборки. Ее превращают в обряд, чтобы убрать не только грязь и пыль, но и вещи, несущие вред энергетике жилья. Познакомиться с теми предметами, которые крадут счастье, можно в этой статье. Все, что стало ненужным, лишним, поломанным и больше не подлежит использованию, складывают в непрозрачные мешки, ставят перед дверью и произносят:

«Из дома проблемы выношу, место для счастья освобождаю, дом удачей наполняю».

После мусор выносят, а в доме вымывают полы, чтобы не оставлять пыли и грязи в укромных уголках. В воду добавляют капельку ароматического масла, чтобы привлечь процветание.


После уборки все помещения проветривают, чтобы наполнить свой дом свежим воздухом. Открывая окна, произносят:

«Ветер призываю, чтобы он в моем доме прибрался, все дурное выдул, удачу да радость принес».

Обряд на восстановление энергетического баланса

После того как уборка завершена, вещи, ставшие хламом, выброшены, а спертый воздух сменился свежестью, приступают к выполнению второй части обряда. Для этого на каждый подоконник ставят по небольшой баночке с солью. В них помещают ватные диски или кусочки ваты, смоченные маслом чайного дерева, хвои или эвкалипта, чтобы избавить помещения от болезнетворных микробов.

После этого комнаты и подсобные помещения обходят со свечой, приговаривая:

«Огонь яркий каждый уголок высветит, все плохое выжжет, мне счастье принесет».


Закрепляющий обряд для поддержания позитивной энергетики в доме

Обновить энергетику в доме важно, но не менее нужно закрепить ее, чтобы восстановить энергетический баланс, создав гармонию своем уютном жилье. Для этого проводят последний обряд, во время которого заглядывают в каждую комнату и привносят в нее новшества. Это могут быть дополнительные аксессуары, смена текстиля и даже перестановка мебели. Во время преображения помещений приговаривают:

«Дом новыми красками заиграет, мне счастье принесет, неудачи за дверь уберет».

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По материалам: dailyhoro.ru

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