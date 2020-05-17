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Трое россиян вошли в двадцатку богатейших жителей Великобритании

Трое россиян вошли в двадцатку богатейших жителей ВеликобританииФото: Алекс Макнотон / РИА Новости

В двадцатку самых богатых граждан Великобритании вошли трое россиян. Об этом пишет Sunday Times.

На седьмом месте разместился Алишер Усманов. По информации издания, его состояние достигло 11,68 миллиарда фунтов.

На 11-й позиции оказался Михаил Фридман (10,23 миллиарда фунтов), 12 строчку занял Роман Абрамович (10,16 миллиарда).

Возглавляет рейтинг основатель компании-изготовителя бытовых электроприборов Dyson Ltd Джеймс Дайсон. Его состояние достигло 16,2 миллиарда фунтов.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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