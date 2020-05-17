Турция перезапустит туризм: министр назвал приоритетные направления

Лидия Мартынова

Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой сообщил в субботу, 16 мая, что внутренний туризм власти страны планируют возобновить 28 мая, а для иностранных путешественников сезон откроется в середине июня. «Похоже, что вначале будет открыто азиатское туристическое направление. В таких странах, как Китай и Южная Корея, наблюдается очень быстрое восстановление (на фоне пандемии коронавируса Covid-19. — Ред.) , а также в европейских стран наблюдаются серьёзные восстановления», — сказал глава ведомства в телевизионном интервью, пишет газета Daily Sabah.

Он добавил, что международные рейсы для большинства стран возобновятся к середине июня.

Министр туризма подчеркнул, что Турция запустила детальную программу сертификации отелей для сдерживания распространения заболевания после открытия туристического сезона. «Эта программа сертификации стал первой в мире, и ЕС также решил инициировать аналогичную программу», — отметил Эрсой.

Отели и предприятия общественного питания в Турции должны будут соблюдать строгие правила для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Помимо прочего, ресторанам при туристических объектах придётся отказаться от организации питания по системе «шведский стол». Сотрудники таких заведений пройдут специальные курсы подготовки.

Ранее в Министерстве культуры и туризма указывали, что в предстоящие недели особое внимание будет уделено санитарным мероприятиям в туристической отрасли, в частности, «дезинфекция туристических транспортных средств будет проводиться регулярно», а транспортный персонал «должен будет пройти переподготовку после проверок состояния здоровья». Работа аэропортов, отелей, ресторанов, музеев и других мест туристического посещения будет адаптирована к необходимости соблюдения правил социального дистанцирования. На всех перечисленных объектах и в других местах будет размещён медицинский персонал и соответствующее оборудование, включая тепловизионные камеры. Кроме того, медицинские учреждения и инфраструктура, в том числе и отделения интенсивной терапии в районах туристических курортов, будут нанесены на карту и задокументированы для представления туроператорам.

Число иностранных туристов, прибывающих в Турцию, составило 4,24 млн в первом квартале текущего года, что на 22,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как сообщили 30 апреля в национальном Институте статистики Турции (TurkStat), падение показателей в туристической отрасли страны обусловлено экономическими и социальными последствиями глобальной пандемии коронавируса Covid-19. Вся цепочка предоставления туристических услуг, а также деятельность смежных экономических отраслей оказались затронуты ударом пандемии, и это глобальная тенденция. Так, национальный авиаперевозчик Turkish Airlines ранее объявил, что продлит приостановку всех своих зарубежных рейсов до 28 мая.

По состоянию на вечер 16 мая, в Турции подтверждено более 148 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, 4096 пациентов с диагнозом Covid-19 скончались.