Туркмения продлила отмену всех международных авиарейсов до 20 июня

Влада Некрасова

Авиакомпания "Туркменские авиалинии" продлила отмену всех международных рейсов до 20 июня из-за пандемии, сообщает официальный сайт авиакомпании.

"В связи с пандемией коронавируса COVID-19 продлевается отмена всех международных рейсов авиакомпании до 20 июня 2020 года включительно", - говорится в сообщении.

Таким образом, отменяются рейсы из Ашхабада и обратно - в Стамбул, Москву, Санкт-Петербург, Казань, Минск, Алматы, Франкфурт -на–Майне, Бирмингем, Амритсар, Дели, Дубай, Абу-Даби, Пекин и Бангкок.

"Пассажиры с отмененных рейсов могут оформить заявление на возврат или дождаться возобновления полётов и перебронировать билеты на ближайшие удобные рейсы", - отмечается в сообщении авиакомпании.