Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Туркмения продлила отмену всех международных авиарейсов до 20 июня

Туркмения продлила отмену всех международных авиарейсов до 20 июня

Туркмения продлила отмену всех международных авиарейсов до 20 июня
Авиакомпания "Туркменские авиалинии" продлила отмену всех международных рейсов до 20 июня из-за пандемии, сообщает официальный сайт авиакомпании.

"В связи с пандемией коронавируса COVID-19 продлевается отмена всех международных рейсов авиакомпании до 20 июня 2020 года включительно", - говорится в сообщении.

Таким образом, отменяются рейсы из Ашхабада и обратно - в Стамбул, Москву, Санкт-Петербург, Казань, Минск, Алматы, Франкфурт -на–Майне, Бирмингем, Амритсар, Дели, Дубай, Абу-Даби, Пекин и Бангкок.


"Пассажиры с отмененных рейсов могут оформить заявление на возврат или дождаться возобновления полётов и перебронировать билеты на ближайшие удобные рейсы", - отмечается в сообщении авиакомпании.

# В мире
По материалам: ria.ru

Последние новости

"Поддержка тех, кто находится на передовой": в ОП указали на актуальность поручений президента
"Поддержка тех, кто находится на передовой": в ОП указали на
Путин сообщил, что Россия является отдельной цивилизацией
Путин сообщил, что Россия является отдельной цивилизацией
Проверками выплат медикам в регионах занялись следователи и прокуроры
Проверками выплат медикам в регионах занялись следователи и прокуроры
Любовь Успенская: «Прошу Бога, чтобы дочь забыла, что я ее мать»
Любовь Успенская: «Прошу Бога, чтобы дочь забыла, что я ее мать»
СМИ: Сбербанк займется производством вакцины от коронавируса
СМИ: Сбербанк займется производством вакцины от коронавируса
Природа, бег и утренняя рыбалка – будни любовницы Сергея Жигунова на самоизоляции
Природа, бег и утренняя рыбалка – будни любовницы Сергея Жигунова на
МВФ назвал сроки восстановления мировой экономики
МВФ назвал сроки восстановления мировой экономики
Бывший телохранитель рассказал о капризах Канье Уэста
Бывший телохранитель рассказал о капризах Канье Уэста
Путин поздравил президента Казахстана с днем рождения
Путин поздравил президента Казахстана с днем рождения
Внучка Муссолини отреагировала на исключение из санкционного списка Украины
Внучка Муссолини отреагировала на исключение из санкционного списка
Туркмения продлила отмену всех международных авиарейсов до 20 июня
Туркмения продлила отмену всех международных авиарейсов до 20 июня
МЧС Абхазии провело дезинфекцию территории на границе с Россией
МЧС Абхазии провело дезинфекцию территории на границе с Россией

Топ на сегодня

В ОАЭ опровергли гибель главы МИД арабской монархии
В ОАЭ опровергли гибель главы МИД арабской монархии
В России ликвидировали 25 лесных пожаров за сутки
В России ликвидировали 25 лесных пожаров за сутки
ВОЗ: Случаи заражения Covid-19 через касание поверхностей не известны
ВОЗ: Случаи заражения Covid-19 через касание поверхностей не известны
Иран потребовал от США не вмешиваться в поставки топлива Венесуэле
Иран потребовал от США не вмешиваться в поставки топлива Венесуэле
В Дагестане умер еще один ветеран Великой Отечественной войны
В Дагестане умер еще один ветеран Великой Отечественной войны

Еще по теме

В России сняли ограничения на полеты "Туркменских авиалиний"
Авиакомпания "Северный ветер" начнет летать в Майами
В «ВИМ-Авиа» назвали причину массовых задержек рейсов
«Аэрофлот» отменил 60 рейсов в Шереметьево из-за плохой погоды