Туркмения продлила отмену всех международных авиарейсов до 20 июня
Сегодня, 15:14 Влада Некрасова
Авиакомпания "Туркменские авиалинии" продлила отмену всех международных рейсов до 20 июня из-за пандемии, сообщает официальный сайт авиакомпании.
"В связи с пандемией коронавируса COVID-19 продлевается отмена всех международных рейсов авиакомпании до 20 июня 2020 года включительно", - говорится в сообщении.
Таким образом, отменяются рейсы из Ашхабада и обратно - в Стамбул, Москву, Санкт-Петербург, Казань, Минск, Алматы, Франкфурт -на–Майне, Бирмингем, Амритсар, Дели, Дубай, Абу-Даби, Пекин и Бангкок.
"Пассажиры с отмененных рейсов могут оформить заявление на возврат или дождаться возобновления полётов и перебронировать билеты на ближайшие удобные рейсы", - отмечается в сообщении авиакомпании.
По материалам: ria.ru