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У Сбербанка появилась своя фармацевтическая компания

У Сбербанка появилась своя фармацевтическая компания

Сбербанк зарегистрировал компанию в сфере фармацевтики ООО «Иммунотехнологии». Как следует из базы данных СПАРК, компания на 100% принадлежат ПАО «Сбербанк».

Уставный капитал компании составляет 50 млн рублей. Основным видом деятельности заявлена оптовая торговля фармацевтической продукцией.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявлял, что банк готов выдать грант российским научно-исследовательским центрам для разработки лекарства от коронавируса. В конце апреля сообщалось, что Сбербанк направляет более 3 млрд рублей, в том числе собранных топ-менеджерами и сотрудниками банка, на борьбу с пандемией, создание и производство вакцин и лекарств против коронавируса.

В мае в пресс-службе Сбербанка сообщили о запуске благотворительного проекта «Остановим коронавирус вместе» и объявили, что удвоят каждый вклад клиентов банка в эту программу.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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