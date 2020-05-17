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Учебный год на Кубани завершится поэтапно

Учебный год на Кубани завершится поэтапно

Министр образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Елена Воробьева рассказала о том, как завершится учебный год на Кубани. Из-за пандемии школьники будут заканчивать учебу в несколько этапов.



15 или 16 мая (в зависимости от продолжительности учебной недели) закончится учебный год для учеников начальной школы;



22 или 23 мая учеба завершится для учащихся 5 - 8 классов;



29 или 30 мая освободятся ученики 10 классов;



До 5 июня продолжат учиться 9 и 11 классы.

Для начальной школы предусмотрена возможность организации дополнительных занятий, если у родителей возникнет такая необходимость. Педагогам, ведущим занятия в классах среднего звена, рекомендовано выставить итоговые оценки до 18 мая включительно. Это касается ряда предметов - ОБЖ, кубановедения, ИЗО, физической культуры и музыки, в том числе.

По всем вопросам, касающимся организации дистанционного обучения, Елена Воробьева призвала обращаться на горячую линию регионального министерства образования по телефонам 8-961-581-90-68, 8-861-298-25-91.

По вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации в 9-х классах: 8-918-069-65-86, в 11-х классах: 8-918-189-99-02.

# Общество / Главные новости
По материалам: u-f.ru

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