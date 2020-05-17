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Усманов, Фридман и Абрамович вошли в топ-20 богатейших жителей Британии

Усманов, Фридман и Абрамович вошли в топ-20 богатейших жителей Британии
Российские бизнесмены Алишер Усманов, Михаил Фридман и Роман Абрамович вошли в число самых богатых жителей Великобритании, согласно рейтингу британской газеты Sunday Times.

Состояние Усманова оценивается в 11,68 миллиарда фунтов стерлингов (около 1,4 триллиона рублей, седьмое место). В прошлом году российский бизнесмен занимал восьмую позицию с состоянием в 11,339 миллиарда фунтов стерлингов (1,01 триллиона рублей) . Отмечается также, что предприниматель в 2020 году передал России 118 миллионов фунтов (10,5 миллиардов рублей) на борьбу с коронавирусом.

Усманов является крупнейшим бенефициаром USM Holdings, который, в частности, контролирует "Металлоинвест", "Мегафон" и долю в Mail.Ru Group.


Альфа-групп" Михаил Фридман в этом году занял 11-ю строчку рейтинга. Его состояние издание Sunday Times оценивает в 10,23 миллиарда фунтов стерлингов (911 миллионов рублей). Российский миллиардер Роман Абрамович, основной владелец инвесткомпании Millhouse и основной акционер Evraz, опустился с 9-й строчки в прошлом году на 12-ю. По оценке издания, стоимость его активов составляет 10,16 миллиарда фунтов (905 миллионов рублей).

Лидерами рейтинга в этом году стали британский бизнесмен, изобретатель, основатель компании Dyson Джеймс Дайсон и его семья, их состояние оценивается в 16,2 миллиарда фунтов стерлингов. Второе место списка разделили Шри и Гопи Хиндуя, владельцы компании Hinduja Group, и основатели Trans World Group братья Дэвид и Саймон Рубен, их состояния оценили в 16 миллиардов фунтов.

В десятку богатейших жителей Великобритании также вошли бизнесмен и филантроп Леонард Блаватник, британский бизнесмен Джим Рэтклифф, владеющий химическим концерном INEOS, а также герцог Вестминстерский Хью Гровенор.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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