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В Астраханской области ослабили карантин

В Астраханской области ослабили карантин

В субботу 16 мая в очередной раз прошло заседание регионального оперативного штаба Астраханской области по борьбе с распространением коронавируса. По итогам совещания был принято решение ослабить карантин в регионе.

Руководил совещанием губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. Регион постепенно возвращается к привычной жизни. Так, в области отменяется режим пропусков. Однако, в случае необходимости их снова могут ввести, но уже в электронном виде.

Жители региона по-прежнему обязаны носить защитные маски. Бабушкин подчеркнул, что данное требование отменять никто не собирается.

Астраханцы могут совершать прогулки на свежем воздухе. В то же время запрещается находиться на детских игровых площадках. Не допускается также гулять группами больше двух человек. Астраханцам разрешили занятия спортом на открытом воздухе. Допускаются тренировки небольшими группами (не более двух человек). При этом расстояние между людьми должно быть не менее пяти метров.

Впервые за долгое время жители региона смогут постричься и сделать макияж. В области снова заработают салоны красоты и парикмахерские.

В регионе разрешили возобновить работу непродовольственных магазинов. Единственное требование - торговая точка должна иметь отдельный вход с улицы. Владельцы магазина должны следить, чтобы внутри помещения не было большого скопления людей.

Что касается граждан старше 65 лет, то они по-прежнему обязаны соблюдать самоизоляцию. Это требование должны выполнять также те, кто страдают хроническими заболеваниями.

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По материалам: u-f.ru

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