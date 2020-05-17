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В Дагестане умерли более 40 врачей с коронавирусом и пневмонией

В Дагестане умерли более 40 врачей с коронавирусом и пневмониейФото: Башир Алиев / NewsTeam/РИА Новости

Более 40 врачей в Дагестане умерли от пневмонии и коронавирусной инфекции. Об этом заявил глава Минздрава республики Джамалудин Гаджиибрагимов в ходе эфира с блогером Русланом Курбановым, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Он пояснил, что количество зараженных коронавирусом и число заболевших пневмонией в республике считается по отдельности, поскольку отсутствуют лабораторные данные о подтверждении заболевания. Министр уточнил, что пациентов с внебольничными пневмониями лечат по протоколам, которые применяются при лечении коронавирусной инфекции, так что разницы в терапии нет.

«Изначально исследованиями по подтвержденным случаям занимались подразделения Роспотребнадзора. Потом подключились подведомственные Минздраву лаборатории. Но с пневмониями работали только подразделения Роспотребнадзора», — пояснил Гаджиибрагимов.

По словам министра, в республике зарегистрировано 13 697 заболевших COVID-19 и внебольничными пневмониями. В стационарах лечатся более семи тысяч человек. От внебольничых пневмоний в республике умерли 657 человек.

С начала эпидемии коронавируса в Дагестане было выявлено 3280 случаев инфицирования, 27 пациентов умерли. Республика расположилась на пятой строчке регионов России по числу заболевших.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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